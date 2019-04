Stiri pe aceeasi tema

- Up Romania, unul dintre principalii emitenti de bilete de valoare, poate emite de astazi tichete culturale pe suport de hartie si carduri culturale pentru companiile si angajatorii care vor dori sa motiveze si sa recompenseze suplimentar angajatii. Acordarea tichetelor culturale este reglementata…

- Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, organizatie sindicala majoritara reprezentand salariati din sistemul administratiei penitenciare si Ministerul Justitiei, declanseaza actiuni de protest pe termen nedeterminat ca urmare a diminuarilor salariale suferite de majoritatea angajatilor…

- Presedintele PNL Suceava si al Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, considera ca liderul social-democratilor suceveni, senatorul Ioan Stan, il ataca publica doar pentru a primi „ca bonus" prelungirea interimarului la conducerea PSD Suceava. Afirmatia lui Gheorghe Flutur a fost ...

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna aprilie 2019 a…

- La umbra protectiei sociale declarate ca justificare a plafonarii pretului la gaze din productia interna incep afacerile. Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a publicat lista cu firmele care sunt eligibile pentru gaze livrate la un preț de 68 de lei pe MW si temerile avute s-au adeverit.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea reamintește angajatorilor din județul Valcea obligațiile pe care le au conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare: - angajatorii au obligația…

- Protestul va avea loc duminica, incepand cu ora 18, in Piața Operei din Timișoara. Se va protesta impotriva noii Ordonanțe de Urgența a Guvernului (OUG) in domeniul Justiției. Printre modificarile aduse prin OUG se numara și faptul ca funcțiile de conducere din Ministerul Public vor putea…

- Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut marti un nou termen in cel de-al doilea proces deschis de MApN impotriva Administratiei Prezidentiale, ce are ca obiect o cerere de anulare a decretului semnat de Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului SMAp, Nicolae Ciuca.Judecatorul care…