- Germania a autorizat vineri circulatia pe strazile sale a trotinetelor electrice, imitand astfel o decizie luata deja de cele mai multe dintre tarile vecine, insa a interzis accesul acestor mijloace de transport pe trotuare, dupa o dezbatere publica deosebit de animata, ce a durat mai multe saptamani,…

- Țara care are mai multe biciclete decat populație vrea sa reduca la maximum poluarea. Iar autoritațile din capitala vor sa ia o decizie radicala. Autoritățile din Amsterdam plănuiesc să elimite total, până în 2030, mașinile pe benzină și diesel, ceea…

- Ministerul Economiei din Germania intentioneaza sa extinda pana la finalul lui 2020 subventiile pentru noile vehicule electrice, intr-un efort de a impulsiona vanzarile, se arata intr-un document consultat de Reuters. Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea pentru vehicule…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a fost amendat de Bundestag cu 400.000 de euro pentru ca a acceptat finantari ilegale, a anuntat Camera inferioara a Parlamentului german, relateaza...

- Un deputat din Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta), Markus Frohnmaier, in varsta de 28 de ani, ales in Bade-Wurtemberg in septembrie 2017 in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), ar actiona in favoarea intereselor ruse, dezvaluie patru mari publicatii europene…

- Anul acesta vor fi dati in trafic la nivel national 180 de kilometri de autostrada, au afirmat joi ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga.