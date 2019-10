Stiri pe aceeasi tema

- Pentru partidele cu Ucraina si Irlanda de Nord, din etapa a 2 a a preliminariilor pentru Campionatul European U21 din 2021, selectionerul Mirel Radoi a convocat din nou trei jucatori de la FC Viitorul Constanta.Astfel, fundasul Radu Boboc, mijlocasul Andrei Ciobanu si atacantul George Ganea se vor alatura,…

- Reprezentativa U21 a Romaniei va disputa saptamana viitoare doua partide din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2021. Pe 10 octombrie, de la ora 20.30, tricolorii se vor duela cu Ucraina, pe stadionul „Ilie Oana”. Partida cu Irlanda de Nord se va desfasura pe 14 octombrie, tot de la ora…

- Selecționerul U21 Mirel Radoi a anunțat lotul cu care vrea sa atace „dubla” cu Ucraina și Irlanda de Nord. Cei mai mulți jucatori convocați ii are FCSB: 4. Romania – Ucraina, 10 octombrie, ora 20:30 , stadion “Ilie Oana” (Ploiești)Romania – Irlanda de Nord, 14 octombrie, ora 20:30 , stadion “Anghel…

- Antrenorul momentului, Mirel Radoi, dezvaluie la Neatza ultimele informatii din tabara tricolorilor mici! Nationala U21 va intalni in octombrie pe Ucraina si Irlanda de Nord din preliminariile Euro 2012.

- Selectionerul echipei Under-21 a Romaniei, Mirel Radoi, a a apelat la sase jucatori care evolueaza in strainatate pentru meciurile cu Ucraina si Irlanda de Nord, din preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, potrivit site-ului FRF. Mijlocasul Marius Marin (Pisa), care evolueaza in Serie…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei va disputa alte doua meciuri in cadrul preliminariilor EURO 2021, cu Ucraina, respectiv Irlanda de Nord. Romania - Ucraina se joaca pe 10 octombrie, ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești Romania - Irlanda de Nord se joaca pe 14 octombrie, ora 20:30,…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadioanele pe care reprezentativa Under 21 va evolua in luna octombrie, cand sunt programate meciurile cu Ucraina si cu Irlanda de Nord, in Grupa 8 a preliminariilor pentru EURO 2021. Astfel, meciul Romania U21 – Ucraina U21 va avea loc la Ploiesti, pe arena…

- Remarcabil este ca selectionerul Mirel Radoi si fotbalistii au hotarat ca suma totala de 200.000 euro sa fie impartita in mod egal pentru cei 23 de componenti ai lotului, indiferent de minutele jucate de fiecare dintre ei. Nu este primul gest remarcabil petrecut la Romania U21. In primavara,…