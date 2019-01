Un nou termen in procesul in care Dragnea a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 21 ianuarie, judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, informeaza Agerpres.ro. Completul de 5 judecatori…

- Urmatorul termen de judecata este 3 decembrie. Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. La primul termen, Liviu Dragnea nu s-a prezentat…

