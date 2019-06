Stiri pe aceeasi tema

- Liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind o noua conducere joi noaptea, dupa un summit care aproape a eliminat principalii candidati ai celor trei aliante mari din Parlamentul European, informeaza Financial Times.Dupa patru ore de discutii privind selectarea unui nou presedinte al…

- Liderii europeni nu au reusit la summitul desfasurat joi sa ajunga la un acord privind o tinta de ''zero emisii de carbon cu efect de sera'' pentru anul 2050, afirma surse europene citate de agentia DPA, dupa ce Polonia, Ungaria si Republica Ceha s-au opus ferm unui astfel de obiectiv.

- Comitetul Executiv National al PSD, reunit vineri, la sediul partidului din Baneasa, a decis organizarea unui congres pe data de 29 iunie pentru alegerea conducerii PSD, modificarea statutului partidului si modificarea programului de guvernare.

- Liderii europeni, care au participat la reuniunea informala a Consiliului European, intre care s-a numarat si presedintele Klaus Iohannis, au demarat marti discutiile pentru a ajunge la un acord cu privire la ocuparea pozitiilor de conducere ale institutiilor Uniunii Europene."In cadrul Summitului,…

- Liderii europeni prezenți la summit-uld e la Sibiu au primit, pe langa materialele obișnuite, si un exemplar din cartea „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, ultimul volum lansat de președintele Klaus Iohannis . Cartea a fost publicata de Editura Curtea Veche Publishing. Potrivit editurii, volumul…

- Timp de doua zile, municipiul Buzau va fi, in premiera, gazda unui important eveniment la care vor lua parte inalti responsabili ai Uniunii Europene pe probleme de comert. In aceasta perioada, la Consiliul Judetean se fac pregatiri pentru ca evenimentul de la sfarsitul lunii sa se desfasoare in conditii…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri, la Sibiu, la sedinta Biroului Executiv al PNL, iar joi la Summit-ul Partidului Popular European care are loc inaintea Summit-ului informal al Uniunii Europene.

- Liderii PSD au decis miercuri, in ședința CEx, retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, dupa ședința conducerii social-democraților.Citește și: Decizie BOMBA - Tribunalul București a suspendat judecarea…