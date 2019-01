Un nou summit americano-nord coreean prinde contur

Stiri pe aceeasi tema

- Cu un dosar nuclear in impas, Kim Yong Chol, "bratul drept" al lui Kim Jong Un, a fost primit vineri la Washington de secretarul de stat american Mike Pompeo, pentru discutii cruciale in vederea unui nou summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean, informeaza AFP. Insotit…

- Al doilea summit dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un ar urma sa aiba loc in martie sau aprilie la la Danang, potrivit informațiilor publicate joi de publicața americana Washington Post. Anunțul oficial urmeaza sa fie facut de Donald Trump vineri, dupa ce se…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea ca un al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc in curand, transmite AFP, potrivit Agerpres. Presedintele Trump, care a avut un prim summit…

- Presedintele Trump, care a avut un prim summit istoric cu Kim in iunie 2018, la Singapore, a dezvaluit marti ca a primit 'o scrisoare formidabila' din partea liderului nord-coreean si a salutat bunele relatii cu acesta. 'Raman multe de facut, dar am incredere ca, intr-un viitor apropiat, presedintele…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- 'Exista un potential superb pentru un mare succes economic pentru aceasta tara, Kim Jong Un stie asta mai bine ca oricine si va sti sa profite din plin', a adaugat el. 'Toate este bine!', a incheiat liderul de la Washington insa fara sa ofere detalii despre eventualele discutii in curs. Donald Trump…