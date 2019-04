Un nou summit al grupului Normandia pentru integritatea Ucrainei

Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata "conditiile dificile" pentru dialog.

Referitor la procesul de pace de la Minsk, cancelarul a afirmat ca nu s-a obtinut un armistitiu stabil, chiar daca intensitatea luptelor din estul Ucrainei a scazut. Merkel a cerut Rusiei sa ii elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni facuti prizonieri…