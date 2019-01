Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 26 ianuarie 2019, dupa prima manșa a concursului internațional de atelaje trase de caini Drumul Romanilor 3.0, clasamentul arata astfel: Categoria C1 (4 husky siberian) Achim Alexandru – Locul 2 Categoria C2 (3 Malamut de Alaska) Tentiș Daniel – Locul 2 Va reamintim ca, intre 26 și 27 ianuarie…

- Zapada din ultima vreme a fost motiv de bucurie in localitatea Ciumani din Harghita, acolo unde, in acest weekend s-a desfașurat a cincea ediție a concursului de atelaje trase de caini! A fost un spectacol, un adevarat regal pe zapada. La competiție din acest an, județul nostru a fost reprezentat cu…

- Sportivii de la Clubul Sportiv Phoenix Buziaș pot fi siguri pe ei ca au meritat cadourile pe care le-au primit anul acesta de la Moș Craciun. Tinerii de la cele cinci secții sportive ale clubului din Buziaș – lupte, handbal, popice, kick-box și fotbal – susținute de autoritațile locale, au fost premiați…

- Sportivii de la clubul Olimpia București nu au uitat-o pe Ioana Bran, deputat PSD de Satu Mare care, in mandatul de la conducerea Ministerului Tineretului și Sportului, a inființat in cadrul clubului respectiv primul Complex Sportiv Național dupa mai bine de 18 ani, pentru pregatirea sportivilor…

"Mulțumim pentru frumoasele colinde Ansamblului Folcloric Țarina, Centrului de zi pentru varstnici, Școlii Avram Iancu, Ansamblului Folcloric Datina Turdeana, Clubului de Canto Aria al Casei de...

- FC Dinamo Bucuresti si portarul panamez Jaime Manuel Penedo Cano (37 de ani) au convenit astazi, pe cale amiabila, incheierea raporturilor contractuale, a anuntat conducerea clubului din Stefan cel Mare.Citește și: Dinamo mai renunța la un jucator: Armando Cooper a reziliat contractul, dupa…

Ultimul concurs din acest an a avut loc la Cluj Napoca, sambata decembrie. La competitie au luat parte peste 450 de sportivi din tara care au concurat la 43 de categorii. Sportivii nostri...

- Ioan Alexandru Achim, din Zlatna și Daniel Marius Tentiș, din Carei, vor reprezenta, in premiera, Romania la Campionatul Mondial de Atelaje Trase de Caini, competiție care va avea loc in Samorin, Slovacia, in perioada 16-18 noiembrie 2018. Ei vor forma doua echipe, una la “scooter” (atelaj pe doua…