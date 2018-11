Stiri pe aceeasi tema

- Pepenele de iarna (benincasa hispida), un nou soi provenit din Asia, a fost aclimatizat in acest an, in premiera in tara noastra, de cercetatorii Statiunii legumicole din Buzau. Producţia depăşeşte 60 de tone la hectar, iar fructele cu o greutate cuprinsă între două…

- Performanta „spectaculoasa” din sectorul agricol se datoreaza investitiilor majore din acest sector, agricultura romaneasca facand pasi majori spre modernizare, ale carei efecte se vad in productiile tot mai mari, potrivit analistilor KeysFin, citați de Agerpres. Acestia semnaleaza ca Romania inregistreaza,…

- "Celebrul soi de usturoi romanesc de Ramnicelu, cunoscut pentru calitatile sale gustative, dar si medicinale, a trecut anul acesta toate testele, anul viitor va fi in anul doi de testare si va fi trimis la omologare in vederea recunoasterii sale oficiale ca planta de cultura", a declarat pentru Agerpres…

- "Se pierd anual 100 de milioane de tone de sol fertil, daca vorbim de Romania (...), din deal in vale, fara curba de nivel, din cauza eroziunii la suprafata, din cauza vantului. Stim foarte bine ca doi-trei centimetri de sol se realizeaza in 3.000 de ani si punem la loc intr-o suta de ani. Aici lucrurile…

- Apicultorii sunt indignati de af¡rmatiile lui Valeriu Tabara Federatia Asociatiilor Apicole din Romania ROMAPIS isi exprima dezacordul fata de o pozitie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Valeriu Tabara, pe tema pesticidelor din clasa neonicotinoidelor, exprimata public, potrivit…

- Cutremurator! Dupa pesta porcina, o noua nenorocire s-a abatut asupra Romaniei! Un daunator imun distruge culturile Un daunator imun la toate insecticidele lovește Romania! Dupa peste porcina, o noua nenorocire s-a abatut asupra țarii noastre. Cercetatorul Costel Vanatoru, de la Stațiunea de cercetari…

