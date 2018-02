Un nou sistem de Vanzare Online in domeniul Materialelor de Constructii prin care poti economisi sume importante, in ciuda tendintei de crestere a preturilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale se apropie de finalizarea procedurii de achiziție a lucrarilor de restaurare a Crucii Eroilor de pe Caraiman, dupa deschiderea ofertelor care a avut loc in a doua jumatate a lunii ianuarie.

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a cazut de la inalțime. Un apel la 112 a anunțat luni in jurul orei 13,13 faptul ca un barbat, aflat pe un bloc in construcție de pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca, in apropiere de Lidl, a cazut la pamant. Din primele informații, barbatul in varsta …

- Acesta este cadru didactic al Facultatii de Constructii de Masini si Management Industrial, avand ca domenii de competenta tehnologiile de mecanica fina si procesarea si prelucrarea materialelor compozite. „Ii felicit pe ambii candidati la aceasta pozitie pentru ca si-au asumat in intentie o misiune…

- Propria mașina este un bun care necesita investiții de-a lungul timpului, astfel incat buna funcționare a acesteia sa nu fie perturbata. Deși pot parea relativ mari, aceste investiții trebuie sa fie facute in piese auto de calitate, care sa protejeze atat autovehiculul, cat și pe noi inșine.

- Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Cluj-Napoca, astazi, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism și Disciplina în Construcții, împreuna cu polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj – Napoca, jandarmi și inspectori din cadrul ITM Cluj au verificat…

- Una dintre marile companii de constructii romanesti a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori. Printre alte mari lucrari, compania romaneasca este asociata cu Aktor in constructia Lotului 2 al autostrazii A10 Sebes – Turda.

- Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva au intervenit la o exlozie, neurmata de incendiu, produsa intr-un apartament de pe strada Calea Zarandului. Echipajele, deplasate de urgența la locul producerii, au gasit in apartament o femeie in varsta de 86 de ani ce prezența arsuri la nivelul…

- Daca ai experimentat unele simptome, insa nu ai fost la medic, e cazul sa o faci. 1. Scazi in inaltime Ciudat, doctorul te-a masurat in urma cu doi ani si aveai 1,70 cm. Acum insa ai 1,69 ½. De ce esti mai scund? Poate pentru ca oasele tale incep sa se degenereze ca rezultat al osteroporozei.…

- BRD si-a anuntat joi rezultatele financiare pe anul 2017, administratorii bancii mentionand totodata ca vor propune actionarilor distributia a 83% din profitul net. Daca rata de alocare va fi aprobata, randamentul dividendelor ar putea sa depaseasca 12%, cu mult peste castigul obisnuit adus de dividendele…

- Daca ai decis sa te muți la casa ta, cu siguranța ai prospectat piața imobiliara și cunoști prețurile pentru apartamentele din orașul tau. Daca vrei sa gasești un apartament de vanzare in București , poți alege unul intr-un bloc construit acum cațiva ani sau te poți orienta catre o oferta pentru o locuința…

- Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean, a dispus ca masura de urgenta izolarea zonei, restrictionarea traficului rutier si convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit Primariei Sighisoara, din data de 5 februarie s-au luat masuri pentru restrictionarea…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Construcții din Craiova au desfașurat mai multe acțiuni specifice de verificare a respectarii de catre beneficiari și constructori a condițiilor impuse prin autorizația de construire (și documentația aferenta) emisa de catre autoritatea locala,…

- Primul iubit al Andreei Esca a fost fiul reputatului actor Alexandru Arșinel. la acea vreme, vedeta TV era in clasa a IX-a la liceu. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV a simțit fiorii dragoste in perioada liceului, atunci cand a avut o relație cu Bogdan, fiul actorului Alexandru…

- Politistii de investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un buzoian in varsta de 50 de ani, banuit de comiterea infractiunii de evaziune fiscala.

- Informația dezvaluita in exclusivitate de PRESSALERT.ro in ceea ce privește cazul porții de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit peste tanarul de 24 de ani, Vlad Baici, și a dus la moartea sa, a fost confirmata și de Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș. Potrivit raportului Inspectoratului…

- Experții desemnați de procurorii DNA cu efectuarea expertizei din dosarul Belina au raspuns mai multor intrebari ale anchetatorilor care au vrut sa știe daca dupa preluarea zonelor Belina și Pavel de catre CJ Teleorman s-au inregistrat lucrari masive. „Sa se stabileasca daca, dupa preluarea de catre…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Pierzi noptile adesea, ai insomnii sau dormi sub 7 ore pe noapte? Daca ai luat si in greutate, este posibil ca lipsa odihnei sa fie cauza. Privarea de orele necesare pentru somn, pe o perioada mai lunga de timp, te predispune si la alte probleme de sanatate.

- Doi barbati din Cluj, banuiti de comiterea unei talharii, au fost retinuti pentru 24 de ore. Unul dintre acestia se afla sub control judiciar pentru furt. Ei ar fi sustras materiale de constructii.

- Producatorul de echipamente electrice AAGES Targu Mures (AAG) a semnat un contract de 800.000 de euro cu subsidiara din Ungaria a distribuitorului de echipamente si sisteme pentru constructii HILTI, potrivit unui raport publicat la bursa. „Compania a semnat un contract in valoare de 800.000…

- Ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, si-a prezentat luni, 22 ianuarie, prioritatile activitatii institutiei pentru urmatoarea perioada. Ministrul a accentuat importanta domeniului infrastructurii drumurilor, subliniind ca Moldova trebuie sa devina un santier de constructie, astfel…

- BILETE FCSB LAZIO. Partida FCSB - LAZIO se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. Pentru moment au pus scoase la comercializare doar bilete pentru inelul 1, urmand ca dupa epuizarea acestora sa fie deschise si restul inelelor din stadion. FCSB - LAZIO se joaca…

- Inspectorii in constructii au constatat mai multe nereguli la santierul din CUG, unde, saptamana trecuta, a avut loc, in vecinatate, o surpare de pamant. „Ziarul de Iasi" va prezinta in premiera principalele concluzii. Dezvoltatorul (Daniel Niculita) ar urma sa fie amendat in aceste zile de catre Inspectoratul…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment (Romania) SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta, potrivit unui comunicat al instituției. ”In cadrul analizei tranzactiei…

- Topul Judetean al Firmelor lansat in ultima parte a anului trecut de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Botosani cuprinde o surpriza de proportii. Cea mai profitabila companie din constructii si domeniile inrudite este din Flamanzi.

- Anul ce se incheie a fost un an turbulent in privinta disponibilitatii si costurilor materiilor prime chimice, cu impact direct in piata materialelor de constructii. Efectele constau in cresterea preturilor de la raft la...

- Nu are cum sa nu te apuce... nostalgia cand descoperi ca in vremuri imemoriale, cu inzestrari rudimentare, romanii au avut puterea sa construiasca atat de multe, iar in zilele noastre prapadul se alege de tot ce ne a fost lasat bun mostenire. Intr un capitol anterior, relatam despre industria dobrogeana,…

- Vrei sa cumperi doar portocale coapte si dulci si nu stii ce sa faci? De multe ori ni s-a intamplat sa cumparam portocale si cand ajungem acasa sa vedem ca acestea sunt foarte acre, chiar daca dupa coaja fructelor ne-am fi imaginat ca ele sunt coapte si dulci. Asada, cum iti dai seama daca o portocala…

- Cel mai asteptat mos din lume, Mos Craciun, ar cantari in jur de 150 de kilograme, iar renii sai si sania circa o tona, a calculat compania suedeza de constructii NCC care a adaugat la greutatea totala inca 50 de kilograme pentru cadouri.Casele din Suedia ar sustine cu usurinta aceasta…

- Cat poti slabi intr-o saptamana cu DIETA SUEDEZA Dieta suedeza se bazeaza pe terci din faina de hrișca, lapte cu conținut redus de grasime, cartofi, fructe și legume. Poti slabi cu ajutorul ei între 3 si 5 kilograme într-o singura saptamâna. Luni Mic dejun: 1 pahar…

- Putei beneficia de urmtoarele reduceri la CONFORT CONSTRUCT& INSTAL 2018 10% reducere din valoarea contractului pentru plata integrala contravalorii participrii pân la data de 22 decembrie 2017 10% reducere pentru suprafee mai mari de 30 mp 5% reducere din valoarea contractului pentru partic...

- Posta Maria a realizat, în scop demonstrativ, o casa dintr-un container industrial, de tip birou. Aceasta are izolatie, aer conditionat si multa lumina. Ea este din Tîrgu mures, spune ca exista posibilitatea construirii unei astfel de case si din containere maritime care sunt…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta, cu 7,5%, in primele 10 luni din 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in principal din cauza lucrarilor de intretinere si reparatii curente (-23,1%) si a celor de reparatii capitale (-22,7%), arata datele Institutului…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, cu 7,5%, respectiv cu 8,4% in primele zece luni din 2017, comparativ cu perioada similara de anul trecut, potrivit datelor publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).

- Ține doar de tinerii romani sa schimbe lucrurile in neregula pe care tot ei le observa. Este mesajul ambasadorului britanic in Romania, Paul Brummell, care se declara optimist in privința țarii noastre, tocmai datorita tinerilor. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, diplomatul a mai aratat…

- Magazinele online sunt tot mai frecventate de romanii cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani, ponderea celor care au apelat la aceast tip de cumparaturi fiind in crestere de la an la an ( 35% in anul 2017 fata de 33,6%), indica ultimul studiu pe aceasta tema realizat de catre Institutul National de…

- Zeci de persoane au mers miercuri dimineata la Centrul de Transfuzii Sangvine din Iasi ca sa doneze sange pentru politistul atacat cu o sabie si ranit in timpul unei perchezitii domiciliare la Radauti, printre acestea fiind si colegi ai victimei, luptatori de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS).…

- Ministrul Apararii Rusiei, Sergei Shoigu, a declarat marti ca peste 50 de nave de razboi se afla in constructie in acest an, adaugand ca anul viitor marina militara va organiza un exercitiu militar in apele neexplorate ale Oceanului Arctic.

- Doua sute de persoane au fost evacuate marti de pe santierul unui reactor nuclear EPR (European Pressurized Water Reactor) în constructie în Flamanville, în nord-vestul Frantei, dupa o degajare de fum care nu s-a soldat cu raniti, a anuntat prefectura, informeaza AFP. …

- A inceput cu un incendiu aparent inofensiv, al unei masini parcate in fata unei case din Oberaden, dar la scurt timp dupa aceea a fost nevoie de interventia a 180 de echipe de salvare. 21 de angajati ai unei companii de constructii din localitatea Unna, nu departe de Dortmund, au fost spitalizati in…

- Echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Bonn s-a deplasat in localitatea Bergkamen, la unul dintre locurile unde au fost cazati 10 dintre cetatenii romani, rezidenti ai imobilului incendiat vineri, pentru a le oferi asistenta consulara, informeaza ...

- Romania consuma din import chiar si alimentele de baza pentru care suntem mari producatori, cum ar fi cartofii sau lactatele. Dependenta de alimentele de import s-a agravat anul trecut, fie ca urmare a unor productii locale mai mici, fie din cauza preturilor de productie care ii deremina pe marii comercianti…

- Politia Locala Brasov continua sa caute specialisti in inspectia in constructii. Este a treia incercare de completare a colectivului de la Serviciul Inspectie Control si Disciplina in Constructii, cu cele doua locuri vacante inca de la inceputul acestui an, prin organizarea unui concurs ce se va desfasura…

- Afla ce îți rezerva astrele astazi, 27 noiembrie 2017! Horoscop 27 noiembrie 2017 Berbec A da vina unii pe alții nu e o idee prea constructiva ca atare un prim pas spre rezolvarea unui conflict ar fi sa accepți care a fost rolul tau în situația de fața. Admite sincer ca…