- Netflix provoaca pe cei mai religioși și lanseaza chiar in Joia Mare trailerul pentru ”LUCIFER”. Noul sezon se intoarce dupa ce Chloe a vazut adevarata fața a lui Lucifer. Iar Lucifer se confrunta cu o noua provocare: Eva, prima femeia care a pacatuit vreodata, se intoarce. Oare vrea sa se razbune pe…

- Satana, suparat pe viața lui plictisitoare din iad, vine și locuiește in Los Angeles pentru a ajuta omenirea și pentru a curața „mizeriile” provocate de ea, iar prin abilitațile sale telepatice aduce la suprafața cele mai profunde dorințe sau ganduri ale oamenilor. Noul sezon, produs de Netflix, va…

- Netflix a lansat azi trailerul pentru ”HOMECOMING: UN FILM DE BEYONCE”, a carui lansare internaționala va avea loc pe 17 aprilie. ”Homecoming” ofera o perspectiva intima și detaliata asupra concertului istoric susținut de Beyonce la Coachella in 2018, prin care aduce un omagiu universitaților și colegiilor…

- In sezonul 2 din serialul „Ultimul protector al orașului” (The Protector), Hakan se confrunta nu cu unul, dar cu toți cei șapte nemuriori, fiecare hotarat sa distruga orașul Istanbul și lumea. In calitate de Protector, Hakam va lupta sa ii opreasca – totul in timp ce ii conduce pe cei loiali, are o…

- Cei de la Mandinga te provoaca sa asculti cel mai nou single al lor! Una dintre cele mai exotice trupe din tara lanseaza „Provocador”, o piesa senzuala, cu ritmuri latino si un videoclip incitant, filmat pe strazile Cubei. „«Provocador» este a doua piesa la care am filmat videoclipul in Cuba si ne bucuram…

- The Umbrella Academy este cel mai nou serial de la Netflix care a pus pe jar publicul de pe intreg mapamondul. In aceeași zi din anul 1989, patruzeci și trei de copii sunt nascuți in mod inexplicabil de catre femei fara nicio legatura intre ele, care nu au prezentat semne de sarcina cu o... View Article

- Ruby toarna miere și venin in cel mai nou clip! Compusa de Shift, Liviu Teodorescu, Enri Demi & Iraida in studiourile Midiots și lansata alaturi de Cat Music, #Toarna este o piesa cu beat-uri tribale, elemente orientale și versuri incitante. Decoruri special construite pentru acest concept, peste 24…