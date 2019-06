Stiri pe aceeasi tema

- Sens giratoriu la intersecția strazilor 13 Decembrie și Nicolae Labiș. In cadrul aceleiași Comisii de circulație a fost prezentata și soluția de resistematizare a intersecției strazilor 13 Decembrie și Nicolae Labiș, inclusiv accesul spre viitorul magazin LIDL. Propunerea proiectantului a fost amenajarea…

- Comisia de Circulație din aceasta saptamana a avizat propunerea Serviciului Amenajarea Drumuri Publice de a amenaja zona de la intersecția str. Iuliu Maniu cu str. Vlad Țepeș, care in acest moment este transformata in parcare, in zona verde. Pe langa zona cu cele 13 locuri de parcare, zona verde va…

- O masina care facea aprovizionarea la un restaurant aflat pe marginea lacului de la Noua a ajuns in mijlocul apelor. Potrivit informatiilor oferite de purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, autovehiculul ar fi ajuns in lac din cauza faptului ca soferul a uitat sa traga frana…

- Astazi a avut loc ședința comuna a Comisiei de Circulatie și a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, ședința in care au fost avizate urmatoarele propuneri. „Festival Mediteranean – street food”, in perioada 24 – 26.05.2019, pe Aleea Tiberiu Brediceanu„Street Food Festival 2019″, in…

- O cititoare ne-a transmis situația incredibila cu care se confrunta aproximativ 200 de locuitori ai unui complex imobiliar nou construit in municipiul Brașov. Oamenii se plang ca dezvoltatorul imobiliar ii duce cu vorba in ceea ce privește racordarea la utilitați a blocurilor amplasate pe strada Nicolae…

- Inceputa in anul 2017, dupa ce, in Brasov, mai multi arbori au fost doborati de vant, campania de taiere a copacilor periculosi a continuat si in aceasta primavara. Astfel, zilele trecute, pe Aleea Tiberiu Brediceanu, aproape de curba din dreptul Bazei Olimpia, au fost taiati doi artari…