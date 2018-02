Stiri pe aceeasi tema

- Miscari tectonice, aproape fara precedent, inregistrate zilele acestea de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Trei dintre ele au avut loc ieri, in judetul Vrancea, intre orele 20.52 si 22.22, toate cu magnitudimea de 2.2 grade, si hipocentrul la 102,…

- Doua cutremure au lovit Romania ieri noaptea, in jurul orei 1 AM și respectiv 3 AM. Seismele au avut o magnitudine asemanatoare, de 2,6 și 2,8 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 14/02/2018 la ora 03:46:44(ora Romaniei)…

- Doua cutremure au avut loc noaptea trecuta in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 00:12 in judetul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 2.8 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 137,6 km. Cel de al…

- Doua cutremure in Romania in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) Primul seism a avut loc la ora 00:12, in Vrancea. A avut magnitudinea de 2.8 grade pe scara Richter si s-a produs la 137.6 kilometri adancime. Cel de-al…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Inca o serie de cutremure consecutive in Romania. Incepand cu 2 februarie, mai multe cutremure au avut loc zilnic in zona Vrancea. Ultimul cutremur a avut loc pe 6 februarie și avut o magnitudine de 2.8 pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a fost inregistrat astazi (duminica), in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a fost inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. …

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca in ziua de 04 februarie 2018. la ora 15:15 (ora Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.9 pe scara Richter, la adancimea de 140.8 km. Cutremurul s-a produs in…

- Un cutremur de 3,4 gradepe Richter a fost inregistrat in noaptea de vineri spre sambata in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs la o adancime de 124,4 kilometri, la ora 3.00. …

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 124,4 kilometru in…

- Inca un cutremur lovește Romania in zona cu cea mai mare activitate seismica, Vrancea. Acesta s-a produs duminica seara in jurul orei 23:22, la o adancime de 104 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 28/01/2018 la ora 23:22:09(ora…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudine de 2,7 pe scara Richter a avut loc, duminica, in Buzau, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudine de 3,5 pe scara Richter a avut loc, sambata, in Buzau, fiind al treilea seism produs in judet intr-un interval de 24 de ore, potrivit datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), citat de...

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 27/01/2018 la ora 08:48:12 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 91.2km.

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.2 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Galati, la ora 05.20.Potrivit sursei citate seismul a fost inregistrat la 14 kilometri adancime, la coordonatele 45.82 N ; 27.71 E, la 159 km SV de…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Doua cutremure in Vrancea și Buzau, pe 26 ianuarie. Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , in cursul diminetii de astazi, ora 09:42 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3.1 pe scara Richter. Seismul s a produs la adancimea de 127.5km.Cutremurul…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres. Primul seism, de 3 grade pe ...

- Un cutremur a avut loc joi seara in judetul Maramures. Seismul a fost inregistrat la ora 19:51, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.4 Cutremurul a avut o magnitudine de 2 grade pe scara Richter si s-a produs intr-o zona neobisnuita, in Maramures. Acesta a…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca in ziua de 26 01 2018, ora 08:21 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 113km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitutindea de 3,1 a avut loc vineri, in zona seismica Vrancea, a anuntat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), citat de HotNews.ro. Cutremurul a avut loc la ora 16:58:09 la adancimea de 104.7km. Cutremurul ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc joi, la ora 01:33, in județul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Citește și: O fosta celebra tenismena anunța unde va da Simona Halep LOVITURA…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta seara (marți), in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 kilometri. „In ziua de 26/12/2017 la ora 17:18:27…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: in ziua de 24/12/201703:40:26 cutremur in judetul Buzau, localizat manual.Coordonate: lat 45.5842; lon 26.4539.Magnitudine: 3.2, adancime: 114.9km. Reamintim ca in luna mai a avut loc una dintre cele mai importante…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la adancimea de 81.6 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 9:33, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineata, în judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 05.24, la adâncimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. În aceasta saptamâna…

- Seismul a avut loc la ora 05.24, la adancimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In aceasta saptamana au avut loc mai multe seisme. Joi, in judetul Buzau s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2, iar in noaptea de luni spre marti s-au…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: 15/12/201705:24:22 cutremur in judetul Vrancea, localizat manual.Coordonate: lat 45.6814; lon 26.6146.Magnitudine: 3.5, adancime: 127.4km

- Cutremurul a avut loc la ora 04.28, la o adancime de 141 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (18km), Covasna (36km), Intorsura Buzaului (40km), Targu Secuiesc (51km), Valenii de Munte…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Patru cutremure s-au produs marti, in mai putin de 24 de ore, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc la 00.15, in judetul Buzau, la adancimea de 128,1 kilometri. Cutremurul s-a produs in…

- Trei cutremure s-au produs in noaptea de luni spre marti in zona seismica Vrancea, primul seism avand magnitudinea 3,9 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Trei cutremure s-au produs în noaptea de luni spre marti în zona seismica Vrancea, primul seism având magnitudinea 3,9 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului.

- Trei cutremure s-au produs in noaptea de luni spre marti in zona seismica Vrancea, primul seism avand magnitudinea 3,9 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Primul cutremur - cu magnitudinea 3,9 - a avut loc la ora 00.15, in judetul…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: in ziua de 03/12/2017 la ora 03:49:00(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 85.5km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur s-a produs, vineri dupa-masa, în România. Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-masa, în România. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamântului, seismul a avut loc în judetul…