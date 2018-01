Stiri pe aceeasi tema

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- "Ce a aparut in presa este o mizerie incalificabila. Dezmint categoric orice implicare a mea intr-un astfel de scandal care urmarește plecarea mea din funcția de rector. Din poziția in care sunt, de angajat al MAI, nu imi este permis sa ies in spațiul public pentru a prezenta toate dovezile ca eu…

- Sindicalistii din Politie ii cer premierului sa ia o decizie in scandalul care macina Ministerul de Interne, relateaza Digi 24. Sindicatul National al Agentilor de Politie este cel care lanseaza apelul. Politia Romana nu este la cheremul nimanui, spune comunicatul."Sindicatul National al Agentilor de…

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- ”Ce face Mihai Tudose e devastator. O valorizeaza pe Carmen Dan. In momentul de fața, criticii lui Carmen Dan ințeleg ca ministrul de Interne se lupta cu nenorocirile din Poliție, iar Mihai Tudose ii apara pe șefii din Poliție. Era de bun-simț ca Bogdan Despescu sa demisioneze. Nu este cum a spus…

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- „Ai mințit vreodata?/ Prefer sa fiu „lup” și sa-i manânc pe alții, decât sa fiu „miel” mâncat de ceilalți". Sunt doar câteva dintre „problemele” la care polițiștii trebuie sa dea un raspuns, în momentul de fața, în cadrul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Trei mii de politisti vor asigura ordinea publica in perioada sarbatorilor de iarna. Din 31 decembrie si pana in 15 ianuarie, angajatii Ministerului de Interne vor fi cu ochii pe tot ce se intampla in centrul Capitalei, unde oamenii vor petrece Revelionul si se vor distra la

- Dezvaluiri explozive din interiorul Ministerului de Interne. Se pare ca ar exista un scandal imens intre subordonatii ministrului Carmen Dan. Jurnalistul Catalin Tache spune ca desi schimbarea de linii de la Ministerul de Interne parea a fi una definitiva, lucrurile par sa reintre in „normal“. Cei…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza...

- Sindicalistii din Politie si din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor protesteaza miercuri in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, nemulțumiți de finanțarea sistemului. „Protestul nostru este determinat de atitudinea ineficienta a guvernantilor in ceea ce priveste finantarea ordinii…

- Proiect comun al pompierilor romani si sarbi Foto: Arhiva. Fondurile europene sunt o solutie si pentru dotarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta, iar pompierii din judetul Mehedinti dau un exemplu în acest sens. Au reusit sa obtina, împreuna cu cei din Serbia,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica. Citeste si: Augustin…

- Un tanar de 25 de ani a fost impuscat de catre un politist in timpul unui conflict izbucnit in Sangeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud. Barbatul a murit la spital in noaptea de vineri spre sambata, potrivit News.ro . Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, tanarul era…

- Deputatii PNL si USR au incercat miercuri sa impiedice dezbaterea proiectelor de lege care se aflau printre primele pozitii ale ordinii de zi a plenului Cemerei Deputaților. In debutul ședinței din plen urmeaza sa se dezbata și voteze modificarile la legea privind organizarea si functionarea Agentiei…

- TUPEU…Politistii vasluieni au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat de 31 de din localitatea Sauca, comuna Laza. Pentru ca acesta emana halena alcoolica, oamenii legii au vrut sa-l testeze dar acesta a refuzat. Mai mult, a inceput sa se certe cu politistii. S-a linistit in momentul in care…

- ”Iei un om de la o scoala din Videle si il pui ministru... Ministrul de Interne in orice tara din Europa are o locuinta pazita chiar de politistii care ii sunt subordonati. Povestea ca te duci in oras, ca ti-a spus Dragnea sa nu iei politisti cu tine ca te spioneaza e... eu in ultimii sapte ani nu…

- Aproape 24.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor acționa, zilnic, in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie a.c. pentru ca toți romanii sa se bucure de zilele libere ocazionate de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. Pe 1 decembrie a.c., in intreaga țara, se vor organiza…

- Un traseu aplicativ cu 11 obstacole este alegerea Ministerului de Interne pentru verificarea aptitudinilor fizice a viitorilor politisti care vor sustine examene de admitere la scolile din subordine. Circuitul cu obstacole va inlocui astfel probele de rezistenta, viteza si aruncarea mingii medicinale.

- Admiterea la școlile de poliție, in 2018. Poliția Romana reamintește ca, in ianuarie 2018, Școala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina scoate la concurs 1.300 de locuri, iar Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, 300 de locuri. Astfel, conform ordinului Ministerului Afacerilor…

- Un scandal uriaș a izbucnit în PSD, din cauza ministrului de Interne. Mai mulți oameni din PSD îi reproșeaza ministrului Carmen Dan ca da puteri sporite angajaților Ministerului de Interne, prin noul Statut al polițiștilor. Cei din partid spun ca oamenii se plâng tot mai…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite în Irak într-un atac sinucigas cu masina-capcana în apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP. …

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de cotidianul Național referitoare la doua teme sensibile care risca sa explodeze in perioada urmatoare in cadrul Ministerului de Interne.Național: Nici nu a iesit bine din „haurile” scandalurilor de la Inspectoratul…

- Subsecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Valeriu Mihai, a declarat, vineri, ca pregatirea nu este direct proportionala cu inaltimea, motiv pentru care s-a decis emiterea unui ordin privind eliminarea criteriului de inaltime la concursurile pentru admiterea in institutiile de…

- CASCADORII RASULUI… La Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui se vor angaja, anul viitor, si persoane de statura mica, dupa ce conducerea Ministerului de Interne a anuntat eliminarea conditiei de inaltime, conditie care va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele…

- Autoritatile turce au arestat vineri 82 de cetateni straini, suspectati de legaturi cu gruparea Statul Islamic si care planuiau sa se duca in Siria, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP. Persoanele arestate, pe a caror nationalitate Anadolu nu o precizeaza, sunt suspectate de asemenea…

- C. Dan: Eliminarea conditiei de inaltime, mentinuta la viitoarele exemene Ministrul de interne, Carmen Dan, afirma ca eliminarea conditiei de înaltime va fi mentinuta si la concursurile de anul viitor pentru admiterea la Academia de Politie si la scolile de agenti si subofiteri. Într-o…

- Anunt ciudata al Ministerului de Interne. Sefii di MAI vor sa ia o hotarare care ar putea declansa un adevarat scandal. Va supune dezbaterii publice Ordinul ministrului de Interne privind activitatea de management resurse umane in unitațile de poliție și militare din cadrul instituției.Citeste…

- Sindicatele din Politia Romana sustin ca Ministerul de Interne nu respecta legea si nici memoria fostului sef de post, din Viseu de Jos, Maramures, ucis cu sange rece de doi tineri, in timpul serviciului.

- Un nou scandal 'zguduie' Academia de Poliție. Corpul de control al Ministerului de Interne investigheaza o posibila acordare “pe ochi frumoși” a unei locuințe de serviciu.Un apartament de 3 camere din București ar fi fost distribuit unei angajate a departamentului financiar dupa ce ar fi fost…

- Ministerul de Interne propune modificarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, care stabilește ca Poliția Româna nu se mai ocupa cu „siguranța cetațeanului”, conform Digi24.ro Concret, la art. 26 alin. 1, care detaliaza atribuțiile…

- Se cauta agenți de poliție la Mureș și Cluj! Structurile din subordinea Ministerului de Interne recruteaza candidati pentru scolile militare de subofiteri. Este vorba, in total, de peste patru mii de noi locuri de munca la Inspectoratele de Politie, Jandarmerie si ISU.

- Dupa acuzatiile potrivit carora sefii de promotie de la Academia de Politie erau alesi si nu desemnati potrivit calificativelor, acuzatii care au dus si la declansarea unei ample anchete, MAI e zguduit de un nou scandal. Potrivit National, o ancheta ar fi necesara si pentru verificarea impartirii…