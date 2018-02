Un nou scandal marca Dieselgate: Daimler, producătorul Mercedes, ar fi trecut normele de poluare in stilul Volkswagen, cu un software care păcălea testele Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt niste documente confidentiale. Frecventa si rigurozitatea controalelor a crescut semnificativ dupa ce Volkswagen a admis in 2015 ca a instalat un software secret pe masini care a permis sa aiba emisii poluante de 40 de ori mai mari decat cele permise de lege, in timp ce la teste acestea intruneau… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters, care citeaza ziarul german Bild am Sonntag.

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- Autoritațile din Statele Unite au descoperit posibile softuri ilegale pe care Mercedes le-ar fi folosit ca sa manipuleze testele de emisii pentru modelele sale cu motoare diesel, susține presa germana.

- Autoritatea Federala de Transport din Germania (KBA) a anunțat ca analizeaza posibila audiere a oficialilor Daimler in urma unor suspiciuni potrivit carora constructorul ar fi folosit un dispozitiv pentru manipularea emisiilor pe circa 1.000 de modele Mercedes Vito.

- Perchezitii la sediul principal Audi, in scandalul Dieselgate. Ar fi vizate 14 persoane care, insa, nu mai lucreaza in acest moment pentru companie. Au fost din nou perchezitii la sediul principal Audi si la una dintre unitatile sale de productie din Germania, in scandalul Dieselgate. Procurorii au…

- Procurorii germani au descins, ieri, la sediile din Germania ale constructorului auto, marca cu patru inele, filiala a grupului Volkswagen, fiind suspectata ca a manipulat emisiile poluante a 210.000 de masini cu motoare diesel. Reprezentantii parchetului si politiei judiciare din landurile Bavaria…

- Producatorii auto au condamnat experimentele care au expus oamenii la emisii de fum de motorina, promitand sa investigheze testele a caror divulgare ameninta sa deschida o noua etapa a controversei privind emisiile care au afectat industria in 2015. Studiul a fost sustinut de un grup fondat de Volkswagen…

- Mai multe companii auto din Germania sunt acuzate in presa straina ca au folosit oameni si maimute pentru a testa efectele inhalarii gazelor de esapament. Volkswagen, BMW si Daimler sunt acuzate ca ar fi folosit 25 de tineri ca sa inhaleze, ore la rand, gaze de esapament. Experimente similare ar fi…

- Volkswagen, Mercedes și BMW, trei dintre cei mai importanți constructori auto din Germania, se afla in centrul unui nou scandal care a izbucnit la sfarșitul saptamanii trecute și care a luat amploare in cursul zilei de luni, scrie automarket.ro.

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Volkswagen, Mercedes și BMW au oferit finanțare unui grup de cercetatori care a efectuat in Germania, printre altele, studii pe oameni cu privire la efectele emisiilor motoarelor diesel. Cei trei constructori susțin ca nu au știut modul in care se vor derula experimentele.

- "Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel din punct de vedere etic si ridica numeroase probleme cruciale care se afla la originea acestor incercari", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului, Steffen Seibert. El a insistat asupra ”responsabilitatii speciale”…

- Studiile pe oameni si maimute ale efectelor emisiilor de gaze de esapament ale masinilor, dezvaluite in ultimele zile de presa, sunt considerate ”nejustificabile” de guvernul german, relateaza Reuters, citat de News.ro . ”Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel…

- Cel mai mare sindicat din Germania amenința cu greva și intreruperea producției pentru 24 de ore la fabricile BMW, Mercedes, Volkswagen și Opel, dupa eșuarea negocierilor privind creșterea salariilor muncitorilor și introducerea unui program mai flexibil de munca.

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Din totalul vehiculelor vandute prin intermediul programului Rabla, 47% au fost livrate de Dacia. Cu peste 16.200 de unitati comercializate - aproximativ 40% din vanzarile totale ale marcii - Logan berlina este cel mai popular model Dacia in Romania. „Acest rezultat ar fi putut fi mai bun…

- Fotocredit: Volkswagen Vanzarile de mașini diesel noi pe piața din Germania au scazut cu 13 procente in 2017, scandalul Dieselgate și interminabilele discuții legate de emisiile reale de noxe determinand clienții sa se indrepte spre motorizarile pe benzina, hibride sau electrice. Astfel, conform…

- Volkswagen va raporta rezultate excelente in acest an, ca urmare a vanzarilor record de vehicule si de reducerea cheltuielilor, a afirmat directorul executiv al companiei, Matthias Mueller, intr-un interviu acordat saptamanalului german Welt am Sonntag, transmite Reuters.

- Volkswagen AG va raporta anul acesta rezultate excelente la nivel de grup, datorita vanzarilor record de vehicule si a reducerii cheltuielilor, a afirmat directorul general Matthias Mueller intr-un interviu acordat saptamanalului german Welt am Sonntag, transmite Reuters.

- Compania Audi, membra a grupului auto Volkswagen, a anuntat miercuri chemarea in service a 330.000 de vehicule inmatriculate in Germania, din cauza unor probleme la cablurile sistemului auxiliar de incalzire care pot provoca incendii, informeaza site-ul kfz-rueckrufe.de si agentia Reuters.

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Volkswagen a oprit livrarile catre dealeri a vehiculelor multivan T6, dupa ce a constat ca modelul diesel are emisii excesive de oxid de nitrogen si a comunicat datele autoritatii de reglementare a sectorului auto din Germania, KBA, transmite Reuters, citat de Digi24.

- Volkswagen a oprit livrarile catre dealeri a vehiculelor multivan T6, dupa ce a constat ca modelul diesel are emisii excesive de oxid de nitrogen si a comunicat datele autoritatii de reglementare a sectorului auto din Germania, KBA, transmite Reuters.

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor. Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen…

- In timp ce constructorii auto germani si protectorul lor suprem, guvernul de la Berlin, reactioneaza si se adapteaza incet, moral si mai ales financiar, la schimbarile aduse de Dieselgate, scandalul emisiilor toxice incepe sa se propage virulent si in Franta. Dupa Renault, in centrul atentiei este…

- Guvernul Germaniei va acorda anul viitor un miliard de euro oraselor tarii pentru a reduce poluarea generata de masinile echipate cu motoare diesel, a anuntat marti cancelarul Angela Merkel. Banii vor fi investiti in gasirea unor solutii pentru reducerea poluarii generate de emisiile vehiculelor,…

