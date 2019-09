Un nou scandal marca 112! Operator: Tu femeilor, tu femeilor, tu, voi sunteți toate cu capul acolo? Limbaj dur și insulte. Acesta a fost raspunsul primit de o femeie care a cerut ajutor la 112. Incidentul a avut loc in aprilie. Femeia, de etnie roma, cu un copil in brațe, a fost oprita de șofer sa urce intr-un autobuz, in Zalau. Barbatul a și lovit-o, iar cand a sunat la 112 victima a fost din nou agresata, verbal, de operatoarea care a raspuns la apelul ei. Inregistrarea convorbirii a fost facuta publica, in aceasta dimineața, de ziarul Libertatea. STS precizeaza ca in acest caz se desfașoara deja o ancheta și ca operatoarea de la 112 este suspendata. ACTUALIZARE. STS a anunțat ca operatoarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

