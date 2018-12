Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de lansarea unui model de serie, fiecare constructor auto dezvolta mai multe unitați de pre-producție pe care le testeaza pentru a identifica eventualele probleme de natura tehnica. Aceste unitați sunt destinate exclusiv testelor oficiale ale constructorilor și nu sunt aprobate pentru a fi comercializate…

- Luna trecuta, Volkswagen anunta ca este in cautarea unui loc pentru o noua fabrica multibrand in Europa de Est, a carei productie ar urma sa inceapa dupa 2022 continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Hyundai Motor si Kia Motors au stabilit un parteneriat operatorul de telefonie mobila Vodafone pentru a oferi clientilor europeni ai brandurilor auto servicii de infotainment si conectare in automobile. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Personale fizice care au achizitionat mai mult de doua masini pe an si care apoi devin intermediari vor fi verificati de inspectorii DGAF, se arata in cel mai recent comunicat al ANAF. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Bucurestiul se afla pe locul V in lume si pe locul I in Europa la capitolul aglomeratie in trafic, arata cele mai recente date TomTom Traffic Index, citate de Bloomberg. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Programul Prima Masina ar putea suferi modificari drastice, deoarece numarul clientilor de masini noi care au apelat la acest program social a fost foarte scazut inca de la lansarea sa. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Uber a anuntat astazi lansarea unui “Kit de instrumente pentru siguranta”, care va fi disponibil in urmatoarele saptamani pentru milioane de pasageri, soferi si curieri care folosesc aplicatia in Europa, Orientul Mijlociu si Africa. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Constructorul ceh Skoda dezvaluie noi detalii despre modelul de top Kodiaq RS, inaintea prezentarii sale, care va avea loc la Salonul Auto de la Paris din octombrie. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )