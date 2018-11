Printr-o firma de real estate pe care o detinea, fostul vicepresedinte al companiei Jumbo, Evangelos Papaevangelou, a abordat o serie de chinezi bogati pentru a le prezenta "un mod inteligent" de a obtine un imobil in Grecia si odata cu el si golden visa, dar si sa transfere zeci de mii de euro in Grecia, cu evitarea restrictiilor de capital in vigoare in China, scrie Naftemporiki , citat de Rador.