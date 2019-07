Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud informeaza ca, in perioada 15.07-04.08.2019, se vor efectua lucrari de modernizare a rețelei electrice de distribuție a energiei electrice in Piata Sfatului, in zona strazilor Mureșenilor si George Baritiu. Aceasta lucrare de modernizare…

- De luni, dispar parcarile de pe strada Poarta Schei. Electrica iși modernizeaza rețeaua din zona centrala! Comisia de Urbanism și Circulație a avizat solicitarea Electrica (SDEE Transilvania Sud) pentru o serie de lucrari de modernizare a rețelei de alimentare cu energie electrica in centrul…

- ISU Timis intervine in noua localitati din judet pentru inlaturarea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice extreme care au avut loc joi - incendii la reteaua electrica, degajari ale drumurilor de copacii cazuti si evacuarea apei care a inundat o strada din Timisoara, potrivit agerpres.ro.Purtatorul…

- Social-democratii lugojeni continua sa se infrupte din banii lugojenilor. Administratia locala condusa de Francisc Boldea vireaza lunar sume importante de bani prin incredintare directa unor membri PSD sau unor apropiati ai acestora. Angajatii Salprest reclama faptul ca in urma cu cateva zile Primaria…

- Consumatorii care isi aleg singuri firma care sa le realizeze lucrarile de racordare la reteaua electrica platesc mai putin pentru aceste servicii, in comparatie cu consumatorii care accepta tariful initial propus de operatorul de distributie, este una dintre concluziile analizei preliminare derulate…

- In perioada 20 – 26 mai 2019, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice (SDEE) Transilvania Sud, va efectua lucrari de modernizare a rețelei electrice de distribuție de medie tensiune, pe strada Vlad Țepeș din Brașov, pe tronsonul cuprins intre str. Iuliu Maniu și Bulevardul Eroilor. Pentru efectuarea…

- Pentru locuitorii din catunul Frasinei, sarbatorile pascale vor fi luminate la propriu. In cele 15 gospodarii se poate in sfarșit aprinde becul electric, lampa devenind istorie și pentru oamenii acestei localitați din Munții Cugirului. Rețeaua electrica de distribuție este cu siguranța cel mai important…