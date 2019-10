Stiri pe aceeasi tema

- Un nou referendum privind independenta Cataloniei este inevitabil, a declarat fostul vicelider al executivului catalan, Oriol Junqueras, condamnat luni la 13 ani de inchisoare de Curtea Suprema a Spaniei, in dosarul rebeliunii din Catalonia din 2017, potrivit Reuters.

- Curtea Suprema de Justitie din Spania a anuntat luni ca noua lideri separatisti catalani au primit sentinte intre 9 si 13 ani in inchisoare pentru rolul pe care l-au avut in tentativa de proclamare a independentei regiunii Catalonia in 2017, scrie digi24.ro.

- Judecatorul Pablo Llaren, insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, a emis un nou 'mandat de arestare european si international' impotriva lui Puigdemont, care a fugit in Belgia dupa tentativa de secesiune din 2017 pentru a scapa de urmarirea penala, a anuntat Curtea Suprema…

- Inchisoare pana la 13 ani pentru liderii catalani care au vrut sa rupa Spania, in 2017 Curtea Suprema a Spaniei a pronuntat luni condamnari intre noua si 13 ani de inchisoare in dosarul rebeliunii din Catalonia din 2017, transmite Reuters. Nouă lideri ai separatiştilor catalani au fost condamnaţi…

- Noua lideri ai miscarii separatiste catalane au scapat de acuzatiile cele mai grave pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017, declarat ilegal de Madrid. Insa au fost gasiti vinovati pentru alte infractiuni, inclusiv de deturnare de fonduri…

- Curtea Suprema din Spania a anunțat sentințele in procesul liderilor separatiștilor catalani (foto), noua dintre ei primind pedepse intre 9 și 13 ani de inchisoare pentru razvratire, transmite Reuters. Alți trei au primit pedepse cu suspendare. Toți acuzații au fost achitați pentru cea mai serioasa…

- Curtea Suprema a Spaniei a pronuntat luni condamnari intre noua si 13 ani de inchisoare in dosarul rebeliunii din Catalonia din 2017, transmite Reuters, potrivit Agerpres Noua lideri ai separatistilor catalani au fost condamnati la inchisoare pentru incercarea de a declara independenta provinciei…

- Curtea Suprema a Spaniei planuiește sa îi condamne pe liderii separatiștilor catalani la un maximum de 15 ani de închisoare pentru încercarea din 2017 de a proclama independentei Cataloniei, relateaza Reuters, citând surse judiciare. Unii dintre liderii catalani care sunt…