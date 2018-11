Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea britanicilor sunt de parere ca ar fi mai bine pentru ei daca Marea Britanie nu s-ar rupe de Uniunea Europeana, sustinand ca, in cazul in care s-ar organiza un nou referendum, ar vota pentru ramanerea in UE.

- Un nou referendum privind Brexit-ul ar da castig de cauza taberei ramanerii in Uniunea Europeana cu 54% din voturi, potrivit unui sondaj prezentat luni de postul de televiziune Channel 4, relateaza AFP. Sondajul a fost efectuat online de societatea Survation pe un esantion de 20.000 de persoane, in…

- Liderii grupurilor de afaceri din Marea Britanie cer Guvernului de la Londra organizarea unui referendum pe tema conditiilor iesirii tarii din Uniunea Europeana, lansand un avertisment asupra efectelor "devastatoare" pe care le poate genera Brexit, scrie Mediafax.Intr-o scrisoare publicata…

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters, citeaza adevarul.ro.

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu Uniunea Europeana.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a indemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexit, avertizand ca Marea Britanie este in pericol de a se separa de Uniunea Europeana fara sa ajunga la un acord cu...

- Intr-o lume post-Brexit, viața in Regatul Unit arata foarte sumbru, iar europenii sunt cetațeni de mana a doua. Este scenariul unui nou joc video lansat in Marea Britanie prin care se imagineaza viitorul dupa ieșirea britanicilor din Uniunea Europeana.