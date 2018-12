Un nou record: Monoir, cel mai difuzat producator din Bulgaria

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de Monoir, a stabilit un nou record in Bulgaria. Cinci piese produse de acesta sunt in top zece al celor mai difuzate pe posturile de radio din Bulgaria. Piesa „Together”, lansata de 4 Magic și produsa de Monoir, este de 26 de saptamani numarul 1 in topurile de specialitate,…

- Weekend-ul teatral incepe cu o comedie franțuzeasca. „CEA MAI FRUMOASA SOȚIE” (cu titlul original „Madame este trop belle”), de Eugene Labiche, este un spectacol realizat de Mihai Constantin Ranin, directorul Teatrului „Tony Bulandra” din Targoviște. Ii aparțin atat regia, cat și scenografia și ilustrația…

- Zece bijuterii care i-au aparținut Mariei Antoaneta, tinute departe de ochii publicului timp de doua secole, au fost vandute la licitatie, in Elvetia. Suma totala obtinuta a depasit orice asteptari: 53,2 milioane de dolari.

- Trei spectacole vor fi jucate la Teatrul de Stat Constanta la sfarsitul de saptamana care urmeaza. Acestea sunt "Testosteron", "Paliativ" si "Veethoven..., fai ". Constantenii au de unde alege o piesa pe gustul lor deoarece aceste trei piese sunt in registre diferite, adresate unor oameni diferiti,…

- Un raport oficial publicat in aceasta saptamana a aratat la ce nivel a ajuns exportul de arme și muniții din Bulgaria. Conflictele din Orientul Mijlociu au dus la creșterea vanzarilor de arme ale Bulgariei. Vezi mai mult pe DEFENSEROMANIA.RO.

- Madalin Voicu e nemulțumit de muzica pe care o canta fiica lui. Asta deși Ioana se chinuie de ani buni sa se lanseze și abia recent a reușit sa scoata prima piesa. Celebrul sau tata ar dori ca ea sa adopte alt stil, iar ca sa se asigure c-o va face, va colabora cu ea. Prima piesa din cariera de cantareața…

- Artista Global Records, Minelli, lanseaza piesa „Haos”, compusa de ea impreuna cu Costin Bodea si Irina Rimes intr-o sesiune de vara la Periș. Ulterior, la versuri a participat si Killa Fonic. „Haos e piesa mea preferata momentan, ma bucur ca am avut inspirația sa o scriu și sper sa produca… Haos printre…