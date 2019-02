Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a transmis joi Statelor Unite sa distruga scutul antiracheta din România pentru a respecta astfel tratatul privind forțele nucleare. Cerinta i-a fost comunicata atasatului militar american la Moscova, care a fost convocat de autoritatile ruse.

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari in ceea ce priveste pozitia Romaniei si a partenerilor din NATO in ceea ce priveste scutul de la Deveselu, dupa ce Rusia a cerut distrugerea lansatoarelor de rachete Mk-41 din dispozitivul de aparare antiracheta din Romania.

- „In ceea ce priveste reluarea de catre Kuzmin a temei conditionarii prezentei Rusiei in acordul INF de desfiintare a scutului de la Deveselu, care apara Romania si R. Moldova, consider ca si doar aceasta declaratie, in sine, reprezinta un act ostil la adresa tarii noastre. Propunerile ambasadorului…

- NATO considera ca recenta afirmatie a Rusiei privind sistemul de aparare antiracheta din Romania constituie "o noua incercare de a distrage atentia de la incalcarea de catre Moscova a tratatului INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare) prin dezvoltarea si desfasurarea rachetei SSC8", a afirmat…

- Rusia cere in mod oficial Statelor Unite sa distruga scutul antiracheta din Romania. Considera ca sistemul de aparare de la Deveselu incalca tratatul fortelor nucleare incheiat in 1987, tratat din care cele doua mari puteri s-au retras, insa, saptamana trecuta. Moscova considera ca singura cale de a…

- Ministerul rus al Apararii a propus joi SUA sa distruga lansatoarele de rachete Mk-41 din dispozitivul de aparare antiracheta din Romania care ar incalca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF). Știrea a fost comentata de Cristian Tudor Popescu in emisiunea „Jurnalul de Seara”, de la Digi24,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca baza de la Deveselu este pur defensiva, iar Romania va avea vineri o pozitie fata de anuntul Rusiei, dupa ce se va consulta si cu aliatii. Ministerul Apararii din Rusia a informat joi…

