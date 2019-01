Un nou protest violent al Vestelor Galbene, la Paris UPDATE UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii de oameni au iesit in strada in cel de-al zecelea weekend consecutiv de proteste, in ciuda masurilor de crestere a nivelului de trai anuntate de presedintele Frantei. Emmanuel Macron a dat de curand startul unei dezbateri nationale despre situatia economica si sociala, insa nu a reusit sa-i convinga… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 7.000 de persoane au marsaluit prin capitala Frantei, in al zecelea weekend de proteste, avand loc ciocniri intre protestatarii din miscarea Vestelor Galbene si politie, scrie Reuters, potrivit news.ro.Demonstratiile au fost in mare parte pasnice, insa reporterii Reuters au informat…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters.

- Noi incidente violente s-au produs in zona Arcului de Triumf din Paris, dupa ce membrii miscarii „Vestele Galbene” au protestat pentru al noualea weekend la rand. Peste 100 de persoane au fost arestate in capitala franceza si aproape tot atatea in alte orase ale Frantei. Președintele Emmanuel Macron le-a…

- Incident șocant, petrecut in a șasea saptamana consecutiva de proteste a mișcarii „Vestelor Galbene” in Paris. Un polițist a scos un pistol și l-a indreptat asupra manifestanților care au recurs la violențe pe strazile capitalei Franței. De asemenea, un barbat de 36 de ani a murit, dupa ce a fost lovit…

- Miscarea "Vestelor Galbene", care protesteaza fata de majorarea preturilor la carburanti si fata de erodarea nivelului de trai din Franta, a capatat o amploare nationala si afecteaza perspectivele Administratiei de la Paris, condusa de presedintele Emmanuel Macron, comenteaza Financial Times.

- Protestatarii din cadrul mișcarii „Vestele Galbene”, din Franța, s-au retras de la intalnirea pe care o aveau programata, marți, cu premierul Edouard Philippe. Membrii grupului spun ca au primit amenințari cu moartea din partea altor protestatarii mai violenți, care considera ca nu trebuie sa existe…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…