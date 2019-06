Un nou protest la Baia de Aramă, în fața casei din care Sorina a fost luată cu forța VIDEO Zeci de persoane s-au adunat, din nou, la Baia de Arama, in fașa casei familiei Șaramat, de acolo de unde, ieri, Sorina, fetița de opt ani care era in plasament aici, a fost luata cu forța de autoritați pentru a fi data unui cuplu romano-american. Oamenii sunt revoltați și cer ca micuța sa se intoarca in sanul familiei din care a fost luata. "Am vrut sa merg sa o iau pe Sorina, dar polițiștii nu m-au lasat. Mi-au spus sa trec in curte, ca nu am voie. Am plans toata ziua", a spus una dintre vecinele familiei asistentei maternale. oamenii sunt hotarași sa mearga și in fața Primariei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

