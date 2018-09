Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara are, incepand de astazi, un secretar de stat și la Ministerul Transporturilor. Inginer constructor de meserie, dar și lider al ALDE Timișoara, Ovidiu Sirbu (foto, dreapta) a intrat in politica recent, iar acum a ajuns la Ministerul Transporturilor. Acesta are ca prioritate, cel puțin in plan…

- Lucian Iliescu, consilier PMP in cadrul Primariei Capitalei, a depus la secretariatul institutiei un proiect de hotarare care prevede interzicerea transportului cu autoturismele in Bucuresti un weekend pe an. Weekend-ul respectiv ar urma sa fie cel cu doua saptamani inainte de inceperea scolii.

- Deputații PNL de Constanța, Bogdan Huțuca și Robert Boroianu, au inițiat un proiect de lege privind desființarea taxei de trecere pe podurile Fetești-Cernavoda și Giurgeni-Vadu Oii, considerand-o ilegala și discriminatorie.

- O propunere legislativa depusa la Camera Deputatilor prevede cresterea varstei de pensionare a militarilor. Aceștia vor putea ieși din activitate la 65 de ani, ca și civilii, in condițiile in care, in prezent, varsta standard de pensionare pentru militari, la atingerea careia sunt trecuti in rezerva…

- Peste o suta de mii de turisti au vizitat zona Cascadei Bigar in ultimul an, dublu fata de cei care trecusera sa vada locatia devenita cunoscuta in urma unor reportaje foto. Cel mai mare flux de vizitatori a fost inregistrat in perioada 1- 6 iunie 2017, imediat dupa ce au avut loc lucrari de amenajare…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un proiect de lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Prin actul normative, identificara siturilor contaminate ar putea intra in sarcina autoritaților locale, potrivit Mediafax.„Acest proiect de act normativ prevede…

- Un proiect de 10 milioane de euro pentru ecologizarea transportului public a fost aprobat cu peripeții de aleșii locali din Aiud. Cel mai ambițios și mai complex proiect pentru comunitate, transport public ecologic in municipiul Aiud, in cadrul POR 2014-2010, OS 3.2., vizeaza o investiție de 46 de…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vrea sa modifice modul de interventie al autoritatilor in cazul mitingurilor spontane. Astfel, potrivit unui ordin pus in dezbatere publica de MAI, efective de la Jandarmerie si Politia de Frontiera vor putea fi desfasurate sub coordonarea politistilor din Politia…