- Liga Studentilor din Universitatea „Constantin Brancusi" din Targu Jiu va organiza, in perioada 19-21 aprilie, cea de-a 11-a editie a conferintei Zilele Cercetarii Stiintifice Studentesti. La acest eveniment sunt astepta...

- Vine festivalul. In organizarea Centrului Municipal de Cultura Arad, in perioada 19-22 aprilie va avea loc cea de-a patra ediție a Festivalului de Științe Umaniste. Si-au scris istoria pana acum in cadrul festivalului editiile anterioare „Despre libertate” (in 2015), „Despre adevar” (in 2016) și…

- Se deschid porțile la Universitatea de Vest din Timișoara pentru elevi de toate varstele, parinți și profesori. Toți aceștia sunt așteptați in aceste zile la acțiunile organizate cu ocazia Zilelor Porților Deschise. Veți putea vizita Planetariul UVT, veți avea acces in studioul UVT TV și veți putea…

- Handbalistii de la CS Universitatea „Constantin Brancusi" din Targu Jiu vor juca sambata in deplasare, la ADEP Satu Mare. Meciul conteaza pentru etapa cu nr. 16 a Diviziei A, seria B. Deplasarea este una dificila,...

- Liberalul gorjean Victor Banța este din februarie lector universitar la Universitatea „Titu Maiorescu" din Targu Jiu. Banța preda management la Facultatea de Asistența Medicala Generala. „Am avut obiectivul acesta. Este al doi...

- Cifra de școlarizare totala pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, cu urmatoarea realocare: Suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru invațamantul obligatoriu cu frecvența redusa – nivel primar și gimnazial și…

- Conducera Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara a lansat proiectul “Internationalisation Ambassadors”. Mai exact, prin cadrul acestuia vrea sa evidentieze faptul ca fiecare student poate fi un posibil ambasador, atat cei romani cat si cei straini. Astazi…

- Handbalistii de la CS Universitatea „Constantin Brancusi" continua forma proasta din acest retur de campionat. Daca in tur au avut un singur esec, in fata liderului CSM Oradea, in retur s-au adunat deja trei esecur...

- N. D. Pastrand traditia, cea mai importanta biblioteca din judetul Prahova va organiza, si in acest an, o serie de manifestari prin intermediul carora se doreste atragerea publicului catre lectura. Concret, in perioada 20-22 martie se va organiza o noua editie a actiunilor denumite generic „Zilele Bibliotecii…

- Universitatea „Constantin Brancusi“ din Targu Jiu gazduieste in aceasta saptamana Caravana Docuart. Este vorva de un festival de film documentar. Caravana Docuart se intoarce pentru al treilea an consecutiv la Targu Jiu, pentru a aduce o noua serie de filme ...

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a emis ordinul prin care a fost majorat cuantumul burselor pentru studenții doctoranzi inmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat. Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a semnat ordinul nr. 3.329, potrivit caruia…

- Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara au acces gratuit la unul dintre cele mai utilizate instrumente software, suita Office 365 ProPlus. Incepand de anul acesta toai vor putea avea, pe calculatoarele personale, progamul Microsoft, cu licența.

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului Operational Regional (POR) si directorii Agentiilor de Dezvoltare Regionala in care au fost analizate solutiile la problemele intampinate in atragerea…

- Dorin Dragnea, unul din jucatorii de baza de la CS Universitatea „Constantin Brancusi", s-a accidentat grav in meciul de la Resita. Acesta are ruptura de tendonul lui Ahile, iar recuperarea ar putea dura sase luni. Practic, ac...

- Compania Nationala de Investitii trebuie sa decida daca noul Stadion Municipal din Targu Jiu va fi gata in acest an. Autoritatile locale sustin ca toate demersurile legate de finalizarea lucrarilor depind de deciziile Companiei Nationale de Investitii, principalul finantator al proiectului de modernizare…

- O italianca fosta studenta la Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad a fost condamnata de Tribunalul Arad la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare in dosarul ”Diplome de licența fara studii”. Fosta studenta, judecata pentru ca a dat mita unor profesori, a semnat un acord de recunoaștere…

- Nu ar fi pacat ca Poli sa ajunga sa joace la Targu Jiu? Și ce facem cu echipa de rugby? Primarul Nicolae Robu vrea sa salveze de la inchidere stadionul „Dan Paltinișanu” și e gata sa-l preia la PMT, ba chiar sa dea și la schimb teren catre CJ. CL Timișoara a cerut de un an și jumatate drept de administrare…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Liga Studentilor din Universitatea „Constantin Brancusi" (UCB) din Targu Jiu organizeaza editia a 9-a a proiectului „Dragobete - sarbatoare studenteasca". Manifestarile se vor desfasura in ziua de Dragobete,...

- Autoritatile din Gorj sarbatoresc astazi, 19 februaire, Ziua Nationala „Constantin Brancusi“. Pe 19 februaire se implinesc 142 de ani de la nasterea sculptorului considerat creatorul artei moderne. Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare „Constantin Brancusi“, Consiliul Local si Primaria Municipiului…

- Emisiunea de marci postale "Coloana Infinitului, omagiu eroilor neamului" poate fi achizitionata, incepand de luni, din magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si de la magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat…

- Primaria comunei Oarja organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Dupa intalnirea cu scantei de la Primaria Municipiului Timișoara, membrii echipei TM2021 au venit in fața unei sali aproape pline sa prezinte ce rezerva anul 2018 pentru timișoreni din punct de vedere cultural. Mai intai, directorul executiv al asociației, Simona Neumann, a prezentat…

- Concursurile organizate de Universitatea „Constantin Brancusi" din Targu Jiu pentru posturile de decan au fost castigate de cei care ocupau interimar aceste functii. Rezultatul concursului urmeaza sa fie validat in...

- master sau de studii postuniversitare in Registrul Național al Calificarilor din Invațamantul Superior Mai exact, pentru programele de licența, pentru primul program de master dintr-un anumit domeniu și pentru programele de studii postuniversitare de calificare, aceste tarife se situeaza, ca urmare…

- Este pentru prima data cand Timișoara merge la IMTM 2018 – „International Mediterranean Tourism Market”, celebrul targ de turism din Israel care a ajuns la ediția cu numarul 24. Reprezentanții Timișoarei au loc la standul Romaniei, alaturi de Consiliul Județean Cluj, Agenția de Management…

- O asociatie din Cluj cere Ministerului Educatiei inchiderea unor linii de studiu in limbi straine Asociatia GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere MEN inchiderea tuturor directiilor de studii in limbi straine care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele de scolarizare cu studenti…

- Oportunitate pentru gorjenii care vor sa dezvolte o afacere. O asociatie, in parteneriat cu Consiliul Judetean Gorj si Universitatea „Constantin Brancusi" din Targu Jiu, pune la bataie peste 11 milioane de lei pentru &nb...

- Autoritaile județene și locale au participat astazi La Sala Maura a Palatului Administrativ din Targu Jiu, la conferința de lansare a proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚA”. La eveniment au fost prezenți reprezentanții Consiliului Județean Gorj, Asociației Excelsior pentru Excelența in Educație și…

- Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara vor beneficia in curand de un centru de invațare, al carui scop este reducerea riscului de abandon universitar in primul an de studiu. Instituția a caștigat recent o finanțare de aproape 1 milion de lei pentru implementarea proiectului „Learning Hub…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat marți, 30 ianuarie, un ordin care prevede includerea in planurile de invațamant, pentru toate programele de studii universitare organizate in instituțiile de invațamant superior din sistemul național de invațamant, a cursurilor de etica și integritate…

- Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu, județul Gorj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale vacante, de contabil sef I (S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Directiei Generale Administrative la Directia…

- Pasionatii de munte s-au intalnit luni in Aula Magna din cadrul Facultații de Științe Economice pentru a asista la proiectiile primei zile din cadrul galei „Expeditia – Chemare in necunoscut”, eveniment organizat de Clubul de Speologie Cristal impreuna cu Universitatea din Oradea și Agentia de Management…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri ca ALDE va sustine aceiasi ministri in Guvernul Dancila, cu exceptia portofoliului Energiei, unde in loc de Toma Petcu intra in scena Anton Anton. Deputatul Anton Anton are 68 de ani si este casatorit. Este doctor inginer, profesor si conducator…

- Cei doi polițiști se aflau in patrulare pe autostrada A1, in apropierea localitații timișene Remetea Mare. La un moment dat au observat, pe marginea drumului, o pasare de prada care nu și-a luat zborul la apropierea celor doi oameni. Șoimul parea bolnav, așa ca cei doi polițiști l-au urcat…

- Trei intreprinderi de stat vor fi fuzionate si reorganizate, iar ca urmare ar putea fi creata o institutie publica noua - Centrul de Tehnologii Informaționale in Finanțe. Potrivit unui proiect al Cancelariei de Stat, noua institutie publica va fi creata in urma reorganizarii Intreprinderii de Stat „Fintehinform”,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, s-a intalnit la Targu-Jiu, cu mai mulți directori de unitați de invațamant și cu inspectorii școlari din zona Olteniei. Potrivit stiri.tvr.ro , ministrul nu le-a adus vești bune profesorilor, care ar putea pierde unele sporuri. Liviu Pop spune ca profesorii din o suta…

- Educatorii si invatatorii nu vor mai fi obligati sa absolve studii universitare de licenta in profilul postului. Legea a fost promulgata. Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea OUG nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

- Un control dispus de Ministerul Educatiei Nationale la Universitatea „Constantin Brancuși" din Targu Jiu s-a soldat cu un document plin de greșeli gramaticale. O pagina din documentul intocmit de Corpul de Control a fost...

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Voluntarii din cadrul Ligii Studenților din Universitatea „Constantin Brancuși" din Targu Jiu au strans carti de la studenti si au construit, in holul Facultatii de Stiinte Tehnice, Medicale si Comportamentale, un...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat intr-o conferinta de presa ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul "Cantacuzino", schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi. "Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat…

- Prezenți in studiorile ACCES TV, rectorul Universitații ”Constantin Brancuși” Toader Nicoara și pro-rectorul UCB Cornelia Tomescu-Dumitrescu au declarat ca binecunoscuta instituție universitara pe care o conduc este atent preocupata de problemele economico-sociale cu care se confrunta județul Gorj…

- La jumatatea intrecerii, rosso-nerii se afla pe locul 9, cu doua victorii, trei egaluri și cinci infrangeri, 293 de goluri marcate și 303 primite, 9 puncte acumulate in 10 partide. Returul campionatului va debuta pe 25 februarie, in prima etapa a returului echipa reșițeana avand programat…

- Capitanul echipei de handbal masculin CSM Oradea, Cosmin Libert, a decis sa accepte oferta primita chiar de la contracandidata la promovare, CS Universitatea „Constantin Brancusi” Targu Jiu.

- GreenMetric World University Ranking, singura clasificare din lume care masoara angajamentul universitaților in dezvoltarea unei infrastructuri ecologice, include, pentru prima data, Universitatea de Vest din Timisoara. Pentru anul 2017, UVT ocupa pozitia 518 la nivel mondial si pozitia 4 la nivel national.…

- S-a facut inca un pas spre realizarea drumului expres Braila-Buzau, care este prevazut in MasterPlanul General de Transport al Romaniei, acest sector va avea o lungime de 98 de kilometri și costuri de 384 de milioane de euro. Prioritatea de finanțare este stabilita inclusiv prin Memorandumul aprobat…