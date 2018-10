Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea afla luni, 1 octombrie, daca incepe procesul in dosarul Hidroelectrica, informeaza Realitatea Tv.Fostul ministru Elena Udrea si omul de afaceri Dan Andronic au fost trimisi in judecata, in decembrie 2012, de procurorii DNA, pentru trafic de influenta si spalarea…

- Curtea de Apel București a tranșat scandalul marcii Arsenie Boca și a decis ca Episcopia Devei și Hunedoarei va putea folosi numele și imaginea celui supranumit „Sfantul Ardealului” pe obiectele bisericești comercializate. Magistrații Curții de Apel București au emis o ordonanța președințiala, dupa…

- Purtatorul de cuvant al Episcopiei Devei si Hunedoarei, parintele Gabriel Miricescu a declarat, vineri, pentru News.ro ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins pretentiile celor care sustin ca detin drepturile de folosinta ale imaginii si numelui parintelui Arsenie Boca. "Au fost respinse…

- Un subofițer de Jandarmerie condamnat anul trecut in prima instanța la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita a fost achitat in iulie 2018 de Curtea Militara de Apel București. Instanța a decis sa anuleze probele obținute de procurori prin interceptari de convorbiri telefonice. Motivarea:…

- Primaria Timisoara a dat in judecata ACS Poli, dar și fostele cluburi de baschet, handbal și rugby, acum parte a SCM, pentru recuperarea banilor despre care Curtea de Conturi a stabilit ca au fost dați ilegal. Nicolae Robu spune ca suma trebuie sa fie decisa de instanța. The post Pe motiv de Curtea…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins cererile avocatului Mariu Coltuc si au decis, marti, inceperea judecatii dosarului in care acesta este acuzat de procurorii DIICOT de favorizarea faptuitorului si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Decizia nu e definitiva.

- Ion Tiriac a declarat ca a dat in judecata WTA deranjat de faptul ca trebuie sa le ofere jucatoarelor premii egale cu cele oferite barbatilor in turneul de la Madrid. Miliardarul roman spune ca, prin acest proces, vrea sa obtina schimbarea felului in care sunt distribuiti banii. Ion Tiriac,…

- F. T. Nimic nu se pierde, ci, dimpotriva, totul se transforma – din rau in mai rau – atat pentru justițiabili, cat și pentru magistrații de la Curtea de Apel Ploiești. In ceea ce privește primul aspect – “nimic nu se pierde” -, acesta presupune faptul ca schema de judecatori a ramas aceeași (adica nici…