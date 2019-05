Un nou pod peste râul Suceava e inclus în ruta ocolitoare 2, ce va fi finanţată de BM, susţine primarul Lungu a spus, intr-o conferinta de presa, ca, in luna iunie a acestui an, se va intalni cu reprezentantii BM, pentru a purta discutii privind finantarea proiectului. Potrivit primarului, ruta ocolitoare 2 a Sucevei ar trebui sa aiba o lungime de 13 kilometri, iar costurile au fost estimate la circa 38 de milioane de euro, potrivit Agerpres. Lungu considera ca municipiul resedinta de judet are nevoie de mai multe poduri peste raul Suceava, subliniind ca decizia de a construi un nou pod, la care se lucreaza in prezent, pentru fluidizarea traficului in zona comerciala, este corecta. Pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de construire a unui nou pod peste raul Suceava, pentru realizarea unei rute alternative de circulatie pentru Calea Unirii, au fost verificate in teren de primarul Ion Lungu, la o luna de zile de la demararea investitiei.„Luni dimineata am verificat lucrarile la noul pod peste raul ...

- Lucrarile de construire a unui nou pod peste raul Suceava, pentru realizarea unei rute alternative de circulatie pentru Calea Unirii, au fost verificate in teren de primarul Ion Lungu, la o luna de zile de la demararea investitiei.„Luni dimineata am verificat lucrarile la noul pod peste raul ...

- Lucrarile care au dus la inchiderea a doua benzi de circulatie pe podul de la Bazar, de refacere a rosturilor de dilatare, incepute joi, au continuat in ritm normal inclusiv sambata si duminica, cand echipa care le executa ar fi trebuit sa fie libera.„Am cerut sa se lucreze si in aceste zile, ...

- O lucrare aparent banala, de refacere a rosturilor de dilatare ale podului de peste apa Sucevei, in zona Bazarului, demarata din plin joi dimineața, a dat peste cap traficul rutier in intreg municipiul Suceava, efectele fiind vizibile chiar și in cartiere indepartate, precum Ițcani, in zona Areni, ...

- Lucrarile de refacere a rosturilor de dilatatie de pe podul de peste raul Suceava, de la Bazar, demarate din plin joi dimineața, au dat peste cap traficul rutier pe principala artera de circulație a orasului, Calea Unirii, care face legatura intre Centru si cartierul Burdujeni.Pe langa organizarea ...

- Primele cinci autobuze electrice de capacitate mica, achizitionate de municipalitate cu fonduri elvetiene nerambursabile, au ajuns la Suceava, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. Primarul a spus ca, in perioada urmatoare, autobuzele electrice vor fi inregistrate, dupa…

- Lucrarile de construire a unui nou pod peste raul Suceava, pentru realizarea unei rute alternative de circulatie pentru evitarea aglomeratiei de pe Calea Unirii, din zona centrelor comerciale, au demarat de luni, 15 aprilie.Cel de-al treilea pod peste apa Sucevei, din municipiul Suceava, va purta ...

- Planurile de realizare a unei zone de agrement cu o suprafata de 155.000 de mp pe malul raului Suceava, in zona centrelor comerciale Bazar si Iulius Mall, de o parte si de alta a podului, au fost prezentate miercuri de primarul Sucevei, Ion Lungu.„De mult timp ne dorim sa facem ceva in ...