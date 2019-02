Stiri pe aceeasi tema

- Ministerele britanice au negociat în secret un plan pentru întârzierea Brexitului cu opt saptamâni, conform The Telegraph, citat de Reuters. Întârzierea ar amâna Brexit pentru data de 24 mai. În momentul de fața, Marea Britanie trebuie…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, un proiect prezentat de opozitia laburista prin care ar fi putut fi propuse variante alternative pentru a se evita iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit.Proiectul propus de Partidul Laburist (centru-stânga, de opozitie)…

- Premierul britanic Theresa May este de parere ca proiectul de Acord Brexit, respins marti seara de Camera Comunelor de la Londra, poate sta la baza tratatului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al sefei Guvernului de la Londra, potrivit Reuters.

- Radu Umbres (38 de ani) este doctor in antropologie sociala la University College din Londra, are studii postdoctorale la Institutulul Jean Nicod, Ecole Normale Superieure din Paris si un master in sociologie al Universitatii din Oxford. Preda la Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative…

- Legislatorii cubanezi au aprobat in unanimitate in cursul zilei de ieri proiectul revizuit al noii constituții a țarii. Aceasta noua constituție va menține in vigoare sistemul socialist cu partidul unic, insa reflecta și schimbarile socio-economice inregistrate de la caderea Uniunii Sovietice, relateaza…

- Economia Marii Britanii risca sa fie afectata mai grav decat in timpul crizei financiare, in cazul in care retragerea tarii din Uniunea Europeana se va produce "in mod dezordonat", avertizeaza Banca Angliei. Proiectul de Acord Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate…

- Posibilitatea ca Italia sa intre in incapacitate de plata a datoriei sale este incerta, dar nu poate fi exclusa, este de parere Andrew Balls, director in cadrul PIMCO, cel mai mare fond de investitii in obligatiuni din lume, transmite Reuters. Acesta a adăugat că emiterea unei monede paralele…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…