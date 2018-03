Un nou PERICOL depistat în suplimentele de proteine La nivel global, in 2016 s-au cheltuit peste 12 miliarde de dolari pe suplimente de proteine, fie sub forma de pudra, fie ca batoane. Dar oricat de folositoare ar fi pentru cei care vor o conditie fizica mai buna si muschi mai mari, o analiza facuta de o organizatie non-profit din America spune ca ne pot face si rau. Spre exemplu, dintre cele 134 de produse analizate, de la 52 de branduri, 70 la suta au avut cantitati detectabile de plumb si cadmiu. Produsele vandute drept organice au avut in componenta de aproape doua ori mai mult plumb si arsenic fata de cele non-organice si de cinci ori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs in aceasta seara, la intrarea in Campia Turzii dinspre Turda. Un autoturism a fost proiectat in gardul societații Agrosel, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o conducta de gaz. Read More...

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a reprezentat mai mult timp un pericol pentru comunitate. Acesta, știind ca este infectat cu HIV, a incercat sa corupa mai mulți minori. Din fericire, barbatul a fost reținut de autoritați și s-a ales cu mandat de arestare pentru 30 de zile. Acesta este acuzat…

- Avertisment teribil pentru seful PSD, Liviu Dragnea. Romania se afla intr-un mare pericol dupa contestatele schimbari la legile justitiei. Analistul politic, Cristian Pavulescu spune ca declaratiile si atitudinile manifestate de liderii Puterii de la Bucuresti dupa vizita lui Frans Timmermans arata…

- Detoxifierea a devenit o moda in zilele noastre. Toata lumea vrea sa tina o astfel de cura, mai ales ca in ultimul timp s-au inmulțit și produsele și terapiile care promit ca ne curata ficatul, sangele sau colonul, scrie digi24.ro.

- Astazi, politistii aradeni l-au prezentat magistratilor aradeni pe cel de-al treilea agent de paza care alaturi de doi colegi au snopit in bataie trei tineri in barul Unic din municipiul Arad. Numai ca, judecatorii au decis ca nu prezinta vreun pericol si poate fi cercetat, la fel ca si in cazul celorlalti…

- Dupa ce a primit in anul 2017 distinctia de „Brandul romanesc al anului”, compania Negro 2000 a inceput anul 2018 cu doua parteneriate strategice de imagine cu cele mai apreciate vedete din Romania: Catalin Botezatu si Andreea Marin. Cunoscatori ai produselor de la Negro 2000, Andreea Marin si Catalin…

- ATENTIE! O creanga uscata, de mari dimensiuni, dintr-un arbore de pe marginea aleii de intrare in parcul dendrologic, sta sa cada. La cea mai mica adiere de vant se poate desprinde si poate produce accidente nedorite. Trecatorii care intra in parcul dendrologic dinspre Spitalul Municipal sunt rugati…

- Olanda devine un „narco-stat”, ca țarile macinate de droguri din America de Sud, se arata intr-un raport al sindicatului poliției olandeze. E un semnal de alarma privind dificultațile cu care se confrunta forțele de ordine in a impiedica crearea unei „economii paralele a drogurilor”.

- Din dorința producatorilor de a vinde produse tradiționale și de calitate și vazand interesul cumparatorilor de a achiziționa aceste produse a rezultat ideea de realizare a unui portal de magazine online in care fiecare producator are posibilitatea gratuit de a prezenta și vinde produsele sale. Acest…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza vreunui accident rutier sau a vremii nefavorabile.

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un confucator auto, în vârsta de 73 de ani, care se afla beat la volan.Mai exact, la data de 15 februarie a.c., în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 73 ani, din Cuzdrioara,…

- Un sofer fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii din Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un tanar, de 28 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, care a…

- Alarma a fost data pe strada Paltinului, in Dumbravița, dupa ce o conducta de gaz a fost fisurata in urma unui accident auto. Scurgerea de gaz a fost oprita de lucratorii EON, iar forțele de ordine au evacuat 65 de persoane, anunța ISU Timiș. Au intervenit forțe de la ISU Timiș,…

- Produsele romanești caștiga tot mai mulți adepți in domeniul electronicelor sau electrocasnicelor, batandu-se de la egal la egal cu branduri celebre, precum Apple, Samsung, Sony, Panasonic sau LG. Dar acestea vin sub nume care nu mai au tangența cu țara noastra, ba chiar au rezonanța germana sau americana.…

- In Romania nu s-a mai construit un spital de stat inca din perioada comunismului. Oficial, nu exista niciun raport care sa arate cat la suta din unitatile sanitare de la noi din tara au fost modernizate in ultimii zece ani.

- Bancile centrale trebuie sa fie pregatite pentru a interveni si a contracara riscurile create de monedele digitale, precum bitcoin, care au devenit o "combinatie de bula speculativa, schema piramidala si dezastru ecologic", a declarat, marti, Agustin Carstens, director general la Banca…

- In lunile februarie - martie vanzarile cresc pentru comercianti insa, acestea variaza foarte mult de la industrie la industrie. Este perioada optima pentru cresterea profitului insa, daca esti proprietar de magazin online trebuie sa stii cateva lucruri esentiale daca vrei sa te promovezi eficient. Cum…

- Pentru oamenii de știința este foarte clar ca viața de pe Pamant, așa cum o știm noi, iși așteapta demult sfarșitul. Momentul istoric pentru o asemenea catastrofa ar fi trebuit sa vina acum mult timp, dar, pentru ca nu s-a petrecut acum aproape 50.000 de ani, trebuie sa se intample curand. Omenirea…

- La data de 2 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana…

- Un service auto din Campina a luat foc, marti dimineata, iar flacarile s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. La fata locului a fost solicitat ajutorul ISU Prahova care intervine cu 40 de pompieri.

- Ne pregatim pentru un nou val de scumpiri la alimente."Creșterea unor prețuri va bantui asupra noastra, asupra tuturor romanilor. Ce este cel mai daunator pentru alimente este deprecierea cursului leu- euro. Importam foarte multa materie prima și aceste creșteri se regasesc in prețul materiei…

- Potrivit cercetatorilor, dispariția aerosolilor va fi daunatoare pentru Pamint, caci aceștia absorbeau radiațiile solare. Purificarea aerului de poluanți poate contribui la secete și inundații la nivel mondial. La aceasta concluzie a ajuns un grup internațional de oameni de știința din Marea Britanie,…

- Un șofer de 34 de ani a fost retinut dupa ce a fost prins conducand sub influența alcoolului si fara a detine permis de conducere. Trebuie spus, fara intentia de generalizare, ca multe dintre accidentele rutiere grave sunt produse de șoferi care se urca bauti la volan. S-a intamplat pe 17 ianuarie,…

- Andreea Balan si George Burcea s-au bucurat de o frumoasa vacanta in America, destinatia pe care cei doi au ales-o si inainte de a deveni mamica. Atat cantareata, cat si sotul ei, i-au simtit lipsa micutei Ella si erau nerabdatori sa ajunga acasa.

- Machiaj copii. Substante periculoase Daca esti de acord cu machiajul sau pictarea pe fata a copiilor, iata care sunt substantele dupa care ar trebui sa te uiti pe lista ingredientelor. Arsenic In doze mari, arsenicul poate cauza stari de voma, diaree, deshidratare si intrare in stare de soc.…

- Cititorul nostru spune ca locuiește chiar pe str. Cernauți, unde asfaltul risca sa se prabușeasca in orice clipa, iar șoferii pot sa-și distruga foarte ușor mașinile. Omul spune ca a facut o sesizare la primarie inca din februarie 2017, dupa ce și-a dat seama ca responsabilii din instituția…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- Comisarii CJPC Constanta au efectuat un control in magazinul Auchan din Vivo Constanta la raionul de produse congelate. Au fost prelevate mai multe probe de la pestele congelat iar in urma analizelro effectuate in laboratoare specializate s a constatat ca produsele analizate nu corespund etichetelor…

- Se inmultesc solicitarile din randul social-democratilor in vederea organizarii cat mai rapide a unei intruniri a conducerii PSD, avand in vedere ca ar mai fi doua saptamani pana la CEx-ul stabilit a avea loc la Iasi. Totul pentru a se transa situatia tensionata din partid. Dupa Catalin Radulescu, deputatul…

- Exista temeri din ce în ce mai mari ca ar putea avea loc un dezastru ecologic în Marea Chinei de Est, în timp ce un tanc petrolier de mare tonaj continua sa piarda petrol, la doua zile dupa ce a intrat în coliziune cu o nava de marfuri. Potrivit rador.ro, o operatiune…

- Iranul și Rusia și-au propus sa elimine SUA din Orientul Mijlociu. „Cooperarea noastra poate izola America”, ii spunea Ayatollahul Ali Khamenei lui Vladimir Putin, aflat, recent, in vizita la Teheran

- O intalnire din 12 octombrie 2017, care a avut loc la Kiev intre parlamentari din Romania și Ucraina, pe tema drepturilor copiilor romani din Ucraina la invațamantul in limba materna, s-a tranformat intr-un schimb de acuzații reciproce dure intre cele doua state.

- Angajații postului vamal ”Aeroportul Internațional Chișinau”, asistați de ciinele antitabac, au prevenit doua tentative de scoatere ilegala din țara a 27 200 de țigarete nedeclarate. In ambele cazuri, contravenienții erau pasageri au cursei Chișinau-Londra, in valizele lor fiind depistate cite 13 600…

- Muzicieni, artisti, dansatori si caruri alegorice au defilat pe strazile din Londra la traditionala parada de inceput de an.Peste 10 mii de persoane din Marea Britanie, dar si din alte tari din Europa si chiar din America au participat la eveniment.

- Revolutia democratica care a invinsese in Europa Centrala dupa prabusirea imperiului sovietic este in pericol sa fie inversata. Din cauza ca UE este incapabila sa descurajeze acest proces in Polonia si Ungaria, a treia tara postcomunista, Romania, se grabeste sa inverseze reformele anticoruptie pe…

- Monica Gabor este de mai bine de sase ani in America, iar, cu siguranta, acest lucru ii prieste foarte bine! Vedeta, alaturi de Mr. Pink formeaza un cuplu frumos, iar daca oamenii ar fi speculat ca cei doi nu se vor uni, oficial, niciodata, atunci s-au inselat.

- Cresterea numarului de utilizatori de telefoane mobile in Statele Unite, in special din randul copiilor, a determinat Departamentul de Sanatate Publica din California sa publice pe site-ul sau un indrumar adresat persoanelor si familiilor care doresc sa reduca expunerea la energia de frecventa radio…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat care comercializa ilicit articole pirotehnice, la Turda.”La data de 20.12.2017, între orele 08 :00 – 11 :00, politisti din cadrul Poliției Municipului Turda, au efectuat o acțiune, în zona pieței…

- Anda Adam apeleaza la o strategie eficienta, care ii permite sa se rasfețe din punct de vedere culinar de sarbatori, fara sa se strezese in ianuarie din cauza kilogramelor in plus. Cantareața este preocupata de modul in care arata, așa ca e atenta la alimentație și merge constant la sala. Conștienta…

- Mancarea sanatoasa nu este intotdeauna cea care se cumpara din gospodaria țaranului, așa cum au ajuns sa creada mulți romani. Una dintre marile probleme este trichineloza – o infectie...

- Comisia Europeana a prezentat miercuri doua propuneri legislative pentru facilitarea modului in care companiile, in special IMM-urile, isi vand produsele in Europa si pentru consolidarea controalelor efectuate de autoritatile nationale si agentii vamali pentru impiedicarea vanzarii produselor nesigure…

- Actorul Jason Momoa a anuntat intr-un clip postat pe Instagram ca serialul "Frontier", o drama a carei actiune se desfasoara in secolul al XVIII-lea despre comertul cu blanuri din America de Nord, va avea un al treilea sezon, iar Netflix a confirmat informatia, relateaza vineri agentia de stiri UPI.…

- Existenta unor niveluri ridicate de colesterol LDL in sange poate creste sansele de a suferi de atac de cord si de accident vascular cerebral, asa ca ar trebui sa faci tot ce-ti sta in putinta pentru a mentine un nivel sanatos al colesterolului. Daca ai fost diagnosticat cu un nivel ridicat al colesterolului,…

- Mananci sorici de porc? Atunci trebuie sa stii ca acesta nu este mult diferit de pielea de la pui, iar nutritionistii ne sfatuiesc sa nu exageram cu mancatul pentru ca are multe calorii si se digera greu. ”Soriciul este foarte caloric, are continut mare de grasimi si proteine, dar mai mult proteine…

- Medicul oftalmolog Monica Pop trage un semnal de alarma in privința riscului la care suntem expuși din cauza petardelor folosite de sarbatori. Petardele sunt un adevarat risc pentru fiecare dintre noi, acestea putandu-ne rani in mod grav. Medicul Monica Pop, care a oferit detalii despre starea de sanatate…

- Laura Bretan (15 ani), castigatoarea celui de-al saselea sezon „Romanii au talent“ si finalista la „America’s Got Talent“, a sustinut recent un recital de Craciun intr-un cartier din New Yrok (SUA) la care au participat sute de oameni.

- 10 chioșcuri din incinta unor școli din județ au fost amendate de DSP pentru ca aveau la vinzare alimente nerecomandate copiilor. Este vorba de chipsuri, produse de fast-food, pizza sau bauturi carbogazoase. Produsele neconforme au fost retrase de la comercializare, iar magazinele au primit amenzi de…