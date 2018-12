Stiri pe aceeasi tema

- O naveta a Virgin Galactic a zburat joi in spatiu si a revenit in siguranta pe Pamant, in desertul californian, dupa ani de zile de teste pentru a realiza primul zbor comercial cu echipaj la bord al SUA dupa inchiderea programului de transport spatial al NASA in 2011, transmite Reuters.

- Retailerul online Alibaba a realizat vanzari record de 213,5 miliarde de yuani (30,7 miliarde dolari) de Ziua Celibatarilor, dar cresterea anuala a incetinit de la 39% in 2017 la 27%, cel mai scazut ritm consemnat vreodata, transmite Reuters.Cumparatorii din China si restul lumii au achizitionat…

- Cercetatorii au lansat joi un proiect ambitios care are drept obiectiv descifrarea genomului tuturor celor 1,5 milioane de specii complexe cunoscute de pe Terra, termenul de finalizare a proiectului fiind de zece ani, relateaza joi Reuters. Earth BioGenome Project (EBP) este ''urmatorul proiect…

- Tesla a introdus joi o noua versiune a sedanului Model 3, care ar urma sa aiba o autonomie de pana la 260 de mile (418 kilometri) la o singura incarcare si un pret de pornire de 45.000 de dolari, transmit Bloomberg, MarketWatch si Reuters. Perioada de livrare este de sase-zece saptamani, astfel…

- Nestle, Unilever si Coca-Cola se afla printre companiile care au facut oferte pentru Horlicks, divizia de nutritie din India a GlaxoSmithKline (GSK), care ar putea costa peste 4 miliarde de dolari, au declarat patru persoane apropiate situatiei, citate de Reuters, scrie news.ro.Cele trei mari…