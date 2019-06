Un nou partid turcesc în Austria: SÖZ În urma fuziunii a trei formatiuni politice a etnicilor turci din Austria a luat nastere partidul SÖZ. Presedintele formatiunii, Hakan Gördü, a declarat ca "Vom depune eforturi comune împotriva elementelor de extrema-dreapta. În Austria, politicile de extrema-dreapta sunt duse nu doar de partidele politice cunoscute ci si de alte formatiuni politice si structuri. Asistam la o estompare de pe agenda politica a valorilor social democrate", scrie Milliyet, citat de Rador.

