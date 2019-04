Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul, al treilea in zece zile, a fost descoperit marti seara de o patrula a politiei de frontiera, plutind atasat de o vesta de salvare, in apropiere de Kaliakra, in nordul litoralului bulgar, a precizat procuratura locala, citata de postul national de radio. Inauntru se aflau 16 pungi de cate…

- Autoritatile bulgare au anuntat miercuri gasirea unui nou pachet cu cocaina in largul coastelor bulgare ale Marii Negre, informeaza BTA potrivit Agerpres. Pachetul, al treilea in zece zile, a fost descoperit marti seara de o patrula a politiei de frontiera, plutind atasat de o vesta de salvare,…

- Autoritatile din Bulgaria au capturat joi 25,43 kilograme de cocaina pe litoralul Marii Negre, in apropierea statiunii Sunny Day, a anuntat vineri procuratura bulgara, intr-un comunicat preluat de Xinhua, informeaza Agerpres.Citește și: Belarus este singura țara din Europa care nu a abolit…

- Autoritatile din Bulgaria au capturat joi 25,43 kilograme de cocaina pe litoralul Marii Negre, in apropierea statiunii Sunny Day, a anuntat vineri procuratura bulgara, intr un comunicat preluat de Xinhua si citat de Agerpres.ro.Drogurile erau intr o punga legata de o vesta de salvare, la fel ca si cele…

- Cocaina care a facut valva in Romania se pare ca a ajuns si pe litoralul bulgaresc, nu departe de frontiera cu tara noastra. Sase pachete cu 170 de kilograme de cocaina au gasite intr-o vesta de salvare.

- Uniunea Europeana a anunțat miercuri ca va suspenda operațiunile de patrulare desfașurate de navele care salveaza migranți din largul coastelor Libiei, relateaza France 24, potrivit mediafax. Motivul acestei decizii este acela ca autoritațile de la Roma nu mai sunt de acord ca migranții salvați…

- Fortele Navale Romane au executat vineri, 8 martie, o misiune de cautare si salvare a celor trei persoane disparute in largul marii, in ziua de 6 martie, care se aflau la bordul unei ambarcatiuni pescaresti.Potrivit unui comunicat transmis de Fortele Navale Romane, elicopterul Puma Naval 141, a carui…