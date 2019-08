Un nou număr de urgenţă. 114 va localiza automatul persoana care sună (proiect) Apare un nou numar de urgenta. 114. Odata apelat, va transmite automat datele de localizare. Este vorba despre un proiect legislativ care a fost pus recent in dezbatere publica de catre Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI), scrie avocatnet.ro. Noul numar de urgența, 114, va recepționa, de la persoana care apeleaza, mesaje ce conțin informații The post Un nou numar de urgenta. 114 va localiza automatul persoana care suna (proiect) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect legislativ a fost pus recent in dezbatere publica de catre Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI), scrie avocatnet.ro. Cum va fi transmisa localizarea apelantului La noul numar de urgența, respectiv 114, se vor transmite automat date de localizare…

- Cazul de la Caracal șocheaza intreaga Europa. Președintele Parlamentului European David Sassoli a transmis un mesaj in care se declara intristat și șocat de neputința Serviciului de Urgența 112 de a acționa eficient la apelurile disperate ale Alexandrei Maceșanu. Sassoli vorbește de neputința serviciului…

- Cazul Caracal ajunge la Comisia Europeana. Raul Patrașcu, membru PNL, a sesizat Instituția Uniunii Europene invocand incalcarea unei directive dupa ce Serviciul Unic de Urgența 112 și-a dovedit ineficiența nereușind sa o localizeze pe Alexandra, minora de 15 ani ucisa cu bestialitate dupa ce criminalul…

- Barbatul ranit in furtuna din Grecia si care si-a pierdut copilul si sotia in timpul calamitatilor a ajuns cu o ambulanta, in aceasta dimineata, la Spitalul de Urgenta din Cluj. A ajuns constient si cu o stare a sanatatii stabila. Dupa ciclonul care a lovit statiunea greceasca Halkidiki, romanul ranit…

- Interventie de urgenta a pompierilor constanteni pe Autostrada 4 unde un microbuz a luat foc. Mai multi soferi aflati in trafic au alertat autoritatile prin Serviciul Unic de urgenta 112. Pompierii au gasit duba la kilometrul 10, iar, la momentul sosirii lor, aceasta ardea in totalitate. Din fericire,…

- Doua persoane de nationalitate romana se numara printre cele șapte persoane care au decedat in urma intemperiilor ce au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza agentia Reuters. O femeie si un baiat de opt ani, ambii de nationalitate romana, au decedat in urma prabusirii acoperisului unui restaurant…

- Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor unde au votat efectiv cei mai mulți cetațeni pana la ora publicarii acestei știri este urmatorul București – aproximativ 340.000 de oameni Prahova – 130.239 oameni Constanța – 128.196 Iași – 128.159 Cluj – 122.645 Bacau – 112.269 Dolj –…

- Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor unde au votat efectiv cei mai mulți cetațeni pana la ora publicarii acestei știri este urmatorul București – aproximativ 340.000 de oameni Prahova – 130.239 oameni Constanța – 128.196 Iași – 128.159 Cluj – 122.645 Bacau – 112.269 Dolj –…