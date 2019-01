Stiri pe aceeasi tema

- Puma va fi prezentat la salonul auto de la Frankfurt si va inlocui modelul EcoSport, conform firmei de consultanta Inovev. Compania va prezenta si un inlocuitor pentru SUV-ul compact Kuga, planul Ford fiind sa aloce mai multe resurse pe masinile SUV in Europa. In urma cu o saptamana…

- Anul trecut producția Ford la Craiova a atins un nivel record, la noua ani de la primul model produs de compania americana in uzina din Oltenia. Ford are aproximativ 4.600 de angajați la Craiova și numarul va crește cu 1.700 pana spre toamna cand ar trebui sa intre in producție al doilea model care…

- "Loz fabricat in Romania" este noul produs pe care il lanseaza Loteria Romana si care va avea marele premiu in valoare de 10.000 lei, informeaza un comunicat al companiei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt tarifele rovinietei din 2019 "Jucatorii care sunt…

- Loteria Romana lanseaza un nou loz in plic, marele premiu fiind in valoare de 10.000 lei.„LOZ FABRICAT IN ROMANIA” este noul produs cu care LOTERIA ROMANA continua traditia lozului in plic. Jucatorii care sunt increzatori in sansa lor si care vor sa-si incerce norocul, jucand pentru prima…

- "Nimeni de la Pentagon nu poate sa-si dea seama de ce contribuabilii americani au cumparat un Dacia Sandero Stepway 2 pentru Ministerul roman al Apararii, dar se pare ca este unul dintre acele lucruri pe care aliatii il fac pentru a netezi relatiile", scrie site-ul agentiei Bloomberg.

- Polițiștii din Craiova au avut mult de furca aseara, cand au urmarit o mașina care n-a oprit la semnalul agenților de la circulație. Scena a inceput pe Calea București, unde agenții au indicat unei mașini cu numere de Bulgaria sa traga pe dreapta. In loc sa opreasca, șoferul a calcat accelerația. A…

- Atac fara precedent in Romania. Un tanar a intrat cu masina intr-un mall si a injunghiat o persoana. 10 persoane, ranite. Imagini cu atacatorul VIDEO Atac deosebit de grav, in aceasta dupa-amiaza, la Braila, acolo unde un tanar drogat ar fi injunghiat o persoana, apoi a furat o mașina și a intrat in…

- Marius Valentin Parfenie, un tanar in varsta de 20 de ani, a provocat un adevarat prapad in Braila. Barbatul a injunghiat o persoana, a lovit alte doua pe centura orașului, iar apoi a intrat in plin cu mașina, in mulțimea aflata in fața mall-ului din Braila . In total, zece persoane au fost ranite,…