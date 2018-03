Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de 10 miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai, potrivit CNBC. Deal-ul a fost anuntat duminica dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Australianul Craig Wright, cel care a afirmat ca a creat bitcoin, a fost dat in judecata. Wright este acuzat ca a furat bitcoin in valoare de 5 miliarde de dolari (echivalentul a 10 miliarde dolari astazi). Astfel, Wright este acuzat ca a falsificat documente care i-au permis sa preia integral controlul…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor intentioneaza sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice...

- Arabia Saudita a anuntat ca vrea sa investeasca 64 de miliarde de dolari (52 de miliarde de euro) in industria de divertisment prin proiecte de construire de cinematografe si a unei sali de opera, potrivit AFP, scrie news.ro.In timpul unei prezentari la Riad, presedintele Autoritatii generale…

- Arabia Saudita va investi 64 de miliarde de dolari in industria de divertisment in urmatorii zece ani, a anuntat, joi, seful Autoritatii pentru divertisment general, Ahmad bin Aqeel al-Khatib, transmite AFP.

- Frauda a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab, reusind sa afecteze increderea in sectorul bancar din India.Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reusit sa sustraga prin fraude 1,8 miliarde de dolari, in intervalul…

- Bill Gates a declarat duminica ca oamenii ultra-bogati, asa cum este el, ar trebui sa plateasca taxe ”semnificativ” mai mari, relateaza MarketWatch.”Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar trebui sa ceara celor ca mine sa plateasca…

- Turcia va aloca cinci miliarde de dolari pentru reconstructia Irakului, devastat de trei ani de razboi impotriva gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat miercuri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, informeaza AFP. Acest ajutor va lua forma unor imprumuturi si investitii, a precizat…

- DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) va cheltui in urmatorii cinci ani aproximativ 81 de miliarde de dirhami (22 miliarde de dolari) pentru proiecte energetice, in conditiile in care energia...

- Pentru a face „America mareata din nou", presedintele Donald Trump a propus pentru anul fiscal 2019 un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari prin care s-ar spori puterea militara, dupa cum a remarcat presa de propaganda ruseasca, s-ar reduce masiv cheltuielile cu programele sociale si s-ar moderniza…

- Cate zile ar putea continua sa functioneze un guvern daca cea mai bogata persoana din fiecare tara ar acoperi costurile? Cele mai „scumpe" guverne sunt cele ale Japoniei, Poloniei, SUA si Chinei. Jack Ma, al 16-lea cel mai bogat om al lumii, cu 47,8 miliarde de dolari, ar putea salva Partidul Comunist…

- El a obtinut prima sursa de finantare sub forma unui dar de nunta de la socrii sai; a renuntat apoi la studii pentru a-si urmari visul de antreprenor, care in prima faza a constat in vanzarea unor rate de plastic dintr-un apartament situat in Moscova, scrie Business Magazin.

- In momentul de fata, Facebook a devenit un veritabil colos online, detinand suprematia globala. Din cele peste sapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online si folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, averile a 20 dintre ei fiind mai mici, in fiecare caz in parte, cu cel putin un miliard de dolari, in contextul in care turbulentele de pe Wall...

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, trecand inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea impresionanta de 150,8 miliarde de dolari.

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport, informeaza AFP."In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte…

- Macelul de pe principalele burse al lumii s-au resimtit adanc in buzunarele celor mai bogati oameni. Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut ieri 114 miliarde de dolari, in urma caderilor de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din…

- Cutremurul de la burse a adus pierderi financiare masive celor mai bogați oameni ai lumii. Analiștii sunt deocamdata optimiști și considera ca scaderea spectaculoasa a indicilor bursieri este explicabila și nu anunța un șoc mai mare.

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.

- Samsung Electronics a depasit in premiera Intel, devenind cel mai mare producator mondial de procesoare, grupul american detinand pozitia numarul unu din 1992, scrie Bloomberg. Samsung a raportat vanzari de 69 miliarde dolari din chip-uri, iar Intel a avut 63 miliarde dolari.

- Arabia Saudita a recuperat deja peste 107 miliarde de dolari in urma campaniei anticoruptie, care a dus la arestarea a zeci de printi si ministri, relateaza BBC News. La inceputul lunii noiembrie, printul mostenitor a lansat o campanie anticoruptie , care a fost vazuta drept o masura lauta de Mohammad…

- Arabia Saudita a anuntat luni un 'nou ajutor umanitar' de 1,5 miliarde de dolari pentru Yemen, unde desfasoara din martie 2015 o operatiune militara în fruntea unei coalitii arabe, transmite AFP. Coalitia araba sub comandament saudit a mai anuntat o operatiune pentru cresterea capacitatii…

- Vineri, Mark Zuckerberg anunța marea schimbare pentru 2018 pentru Facebook – orientarea conținutului care ajunge catre utilizator, prin newsfeed, spre postarile facute de familie și prieteni, in detrimentul știrilor, al reclamelor sau al paginilor media. Aceasta decizie a dus la scaderea…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money. Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari.…

- Elvetia a devenit o tara mult mai bogata in anul 2017, multumita rolului jucat de banca centrala a statului, care a gestionat un portofoliu de investitii de aproape 800 de miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal. Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de…

- Chris Larsen, co-fondatorul si CEO-ul Ripple, care a creat criptomoneda cunoscuta drept XRP, a devenit unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii, dupa ce valoarea monedei digitale a crescut de peste 12 ori de la mijlocul lunii decembrie pana in prezent, potrivit Time. XRP, o criptomoneda…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de 306 miliarde de dolari, in 2017, dupa cum estimeaza o companie elvețiana. Suma este in creștere cu 63% fața de anul precedent. Uragane, cutremure și incendii de vegetație sunt doar cateva dintre catastrofele care au facut ravagii in acest an. Pierderile economice…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…

- Averile celor mai bogati oameni din lume au crescut in acest an cu o mie de miliarde de dolari. Suma este de peste patru ori mai mare decat castigurile obtinute in 2016, potrivit Bloomberg. Pe primul loc in top se afla fondatorul companiei Amazon, Jeff Bezos.

- Probleme mari pentru printul saudit acuzat de coruptie! Acesta poate scapa pentru moment de puscarie doar daca ofera o garantie ametitoare. Autoritatile saudite i-au cerut 6 miliarde de dolari prințului saudit Al-Waleed bin Talal, aflat acum in inchisoare.Citește și: 28 de ani de la Revoluție!…

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- In primele zece luni din anul curent, exporturile de marfuri din R. Moldova s-au cifrat la 1,920 de miliarde de dolari, cu 17,5% mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Biroului Național de Statistica (BNS), pe piața Uniunii Europene au ajuns marfuri moldovenești in suma…

- Majoritatea celor arestati, luna trecuta, in Arabia Saudita in cadrul unei operațiuni masive anticorupție au acceptat sa inapoieze sumele pe care le-ar fi dobandit in mod necinstit in schimbul eliberarii.