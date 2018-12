Un nou mecanism aflat la originea atacurilor migrenoase, identificat

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori francezi a identificat un nou mecanism legat de aparitia migrenei. Este vorba de o mutatie genetica ce induce disfunctia unei proteine capabile in mod normal sa inhibe o activitate electrica ce provoaca atacuri de migrena. Aceasta descoperire ar putea deschide calea pentru…

- Un transport de tigari de contrabanda a fost identificat dupa o banala tamponare in trafic. Incidentul a avut loc duminica, in jurul pranzului, pe DN 17 A.Un sofer a anuntat politia ca in timp ce conducea un autoturism din directia Sadova - Vatra Moldovitei, a fost acrosat din sens opus de o alta ...

- Potrivit IPJ Constanta, ca urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Sectiei 1 Rurala Constanta au identificat un barbat, in varsta de 37 de ani, din localitatea Cumpana, judetul Constanta, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 23 noiembrie a.c.,…

- In cursul lunii octombrie, politistii au fost sesizati ca o persoana necunoscuta a alimentat autoturismul intr-o statie de carburanti situata pe strada Victoriei din Baia Mare si a plecat fara a achita contravaloarea combustibilului. Prejudiciul a fost de aproape 150 lei. In urma verificarilor efectuate,…

- Ce trebuie sa faca un conducator auto care a fost implicat intr-un accident de circulatie? In primul rand sa opreasca! Iar daca vreo persoana este ranita, sa apeleze de urgenta 112! Cei care procedeaza in acest fel empatizeaza cu victimele si dau astfel dovada de responsabilitate. Ceilalti, care aleg…

- Guvernul scotian a anuntat ca un caz de encefalopatie spongiforma bovina (BSE) sau boala vacii nebune a fost descoperit intr-o ferma din Aberdeenshire, acesta fiind primul caz identificat in Marea Britanie din 2015, relateaza Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Senatorul constanțean Ștefan Mihu a susținut astazi o declarație politica în cadrul ședinței Senatului despre discursul premierului României, Viorica Dancila, la Strabourg. "Putem spune, fara teama de a greși, ca prestația Premierului României, la Strasbourg, la 4 octombrie 2018,…

- Un barbat de 38 de ani este cercetat pentru distrugere, dupa ce oamenii legii au stabilit ca acesta a dat foc unui autovehicul parcat pe strada Nae Leonard din Galati cu aproape trei luni in urma.