- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…

- Cel puțin 24 oameni au murit și zeci sunt fie raniți, fie dați disparuți in incediul provocat joi de un atacator la un studio de animație din orașul japonez Kyoto, transmite Reuters. Potrivit televiziuni NHK, poliția a reținut un barbat de 41 de ani ce ar fi strigat ”Muriți!” in timp ce turna benzina…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs sâmbata dimineata în nordul insulei Mindanao din Arhipelagul Filipinez, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.

- O masina-capcana a explodat duminica intr-un oras din nordul Siriei, detinut de rebelii sprijiniti de Turcia, ucigand cel putin 10 persoane dupa ce mai multe explozii au fost auzite in alte zone din nord-vest detinute de insurgenti, relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs joi in largul statului El Salvador, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Press Association si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la circa 40 de kilometri sud de La Libertad, una dintre unitatile…

- O tornada a lovit luni seara orasul american Dayton din statul Ohio, zona in care au fost prognozate furtuni severe in timpul noptii, au anuntat autoritatile si media locale, citate de Reuters. Cel putin alte doua tornade s-ar fi produs in apropierea localitatii, una dintre acestea langa baza aeriana…