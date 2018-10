Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de investiții cu capital privat Abris Capital Partners a vandut compania romaneasca de curierat, la 5 ani de la achizitie, catre un alt fond de investitii, Mid Europa Partners. Urgent Cargus este al doilea jucator de pe piața de curierat din Romania, in functie de venituri si dimensiunea companiei.

- Unul dintre cei mai mari discounteri de imbracaminte din Germania, cu o retea de peste 3.500 de magazine in Europa, inaugureaza primul sau magazin din Romania, la Oradea, in data de 21 septembrie, in urma unei investitii de peste 150.000 de euro.

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…

- Brandul romanesc de biciclete Pegas si-a anuntat, miercuri, intrarea pe piata europeana prin listarea pe cinci marketplace-uri Amazon. "Pegas, cel mai cunoscut brand de biciclete din România, iese pe piaţa europeană prin listarea pe cinci marketplace-uri Amazon. Pe lângă partenerii…

- In interiorul UE, dedicarea blocului fața de valori este cu jumatate de masura, scrie Financial Times intr-un articol in care critica lașitatea Uniunii Europene de a acționa contra regimurilor din Romania și Ungaria.

- Comisia Europeana a aprobat marti achizitionarea companiei slovene Gorenje de catre grupul chinez Hisense, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Ambele companii produc şi furnizează electrocasnice pentru uz casnic, cum ar fi frigidere şi maşini de spălat. …

- Incepand din 1 august, Hub-ul fintech KOOP - se extinde pe piața romaneasca pentru a permite inovarea și a facilita cooperarea transfrontaliera in domeniul serviciilor financiare. Intrarea KOOP in piața autohtona se realizeaza in parteneriat cu firma independenta de consultanța FO DIGI CAP respectiv…

- Omul de afaceri timisorean Emil Cristescu, care alaturi de fratele sau Marius administreaza o avere estimata la 340-350 mil. euro, a semnat un contract de management pentru o perioada initiala de 15 ani cu Orbis Hotel Group, cel mai mare operator hotelier din Europa de Est si partener strategic al AccorHotels,…