Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra din Constanta, cu sediul secundar in Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere ndash; director II 2 posturi , respectiv in cadrul Directiei de management, inginerie…

- Aseara a fost publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 767 5.IX.2017, Ordinul numarul 34 din 29 august curent privind aprobarea tarifului perceput de Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore in Marea Neagra ACROPO .Actul normativ este semnat de presedintele…

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra anunta amanarea probei scrise din data de 16 august 2018 ora 11.00 a concursului pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de la Directia Economica, din cauza prevederilor HG nr. 687 7 august 2018 privind…

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, cu sediul principal in Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea a 15 functii contractuale vacante de executie la Directia Sisteme de management, Intergritate Structurala si Situati de Urgenta. Compatrimentul…

- O persoana este disparuta in Marea Neagra, in zona statiunii Eforie Nord, fiind cautata, joi seara, de pompieri, in timp ce un barbat de aproximativ 43 de ani a fost salvat de la inec in aceeasi localitate, el refuzand transportul la spital.

- Marea Neagra nu este un lac rusesc, este o mare deschisa in care se circula in siguranta, sustine ministrul Apararii, Mihai Fifor, adaugand ca Rusia incearca sa demonstreze ca Marea Neagra este o zona pe care o controleaza. Fifor a subliniat ca Romania se confrunta frecvent cu diverse provocari, in…

- Alianța Nord Atlantica (NATO) a discutat in aceste zile la Bruxelles, in cadrul unei sesiuni speciale a summitului NATO, securitatea la Marea Neagra, in contextul unei agresivitati sporite a Rusiei și a acumularii de armament din peninsula Crimeea, anexata acum cațiva ani. Cu o experiența…

- Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra din Constanta, cu sediul secundar in Bucuresti organizeaza concurs, la sediul principal din Constanta, pentru ocuparea a 15 functii contractuale vacante de executie, in cadrul Directiei Control, Inspectii, Verificari.Conditiile…