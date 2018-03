Un nou indiciu pentru CSAUD. Te prinzi Ce Se AUDe?

Stiri pe aceeasi tema

- Avem peste 600 de raspunsuri greșite date pana acum la CSAUD, ceea ce inseamna ca nimeni nu a ghicit zgomotul care se aude la VIRGIN RADIO ROMANIA. Judecatorul ne-a dat pana acum 4 indicii pentru a ne face viața mai ușoara. Ele sunt: alb, lemn, dreptunghi și “pe rand”. Și trecem din nou la un... View…

- Dupa ce am ascultat cover-ul asta avem o mare dilema: Seredinschi canta cumva piesa mai bine decat Smiley? You be the judge of that! Venit intr-o dimineața de primavara la Virgin Tonic, Seredinschi ne-a cantat pentru prima data un cover dupa piesa “O alta EA” a lui Smiley. Fostul concurent de la Vocea…

- Ne-ai cerut un indiciu care sa te ajute sa te apropii și mai tare de CSAUD la Virgin Radio Romania. Nu ne-am fi gandit sa venim cu un nou indiciu atat de repede dupa ce am inceput saptamana cu un alt indiciu, dar cum 5000 EURO inca așteapta sa fie revendicați printr-un raspuns corect iar... View Article

- Am avut parte de o surpriza de zile mari azi la Virgin Tonic. Inițial știam ca ne viziteaza doar DJ Manuel Riva pentru a ne da sa ascultam noua lui piesa, o colaborare cu Alexandra Stan, pe care o știți deja probabil: “Miami”. Am ramas insa cu gura cascata cand in studioul Virgin Radio Romania... View…

- Ți-am dat un prim indiciu saptamana trecuta, dar care se pare ca nu a fost suficient pentru a ne spune CSAUD in direct la Virgin Radio Romania. Cum al doilea zgomot nu a fost identificat și nimeni nu a spus corect ce se aude la Virgin Radio Romania pentru 5.000 EURO, adaugam inca un indiciu... View…

- Pentru ca cele mai tari chestii se intampla la Virgin Radio Romania, maine facem ”No school friday”! Primarul Capitalei, Gabriela Firea, inchide maine școlile din București, iar noi ne-am gandit sa nu te lasam sa pierzi timpul pe acasa. Ei bine, daca ești baiat, te provocam la un campionat de FIFA,…

- Alexandra i-a facut Alinei un wake up call de milioane, asta dupa ce a relaxat-o dis de dimineața, iar cele doua și-au unit chakrele și au visat la o savana calduroasa cu leuți. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața, la Virgin Radio…

- Shurubel gasește ușor inspirația, mai ales daca incepe ziua in Virgin Tonic cu versurile propuse de voi la concursul ”Rescrie Refrenul la Virgin Tonic cu Julius Meinl”. In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți…

- In fiecare an, pe 21 martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Poeziei in sute de locații Julius Meinl din intreaga lume, unde poți trezi poetul din tine, devii inspirat, scrii și Platești cu Poezie. Iar inspirația poate veni simplu chiar din muzica pe care o asculți la Virgin Radio Romania. Ionuț s-a…

- Baieții de la The Motans ne arata partea sensibila a iubirii cu piesa proaspat lansata, “Jackpot” și au facut-o intr-un mare fel LIVE la Virgin Tonic. Cu un sunet fresh, “Jackpot” prezinta dragostea ca pe un sentiment ce taraște cu tine pe jos, te ridica și te doboara, dar in același timp te umple de…

- Daca nu l-ai mai ascultat pana acum pe Ionuț de la Virgin Tonic cantand “Hai afara la zapada”, atunci trebuie sa dai play imediat. Andreea a caștigat astazi cafea pentru o luna de la Mizo Coffee, dupa pariul pus de baieți, pe langa faptul ca i-a raspuns lui Ionuț la wake up call. Ionuț n-a... View Article

- Pana acum, al doilea zgomot nu a fost identificat și nimeni nu spus corect ce se aude la Virgin Radio Romania pentru 5.000 EURO. Așa ca, la inceput de saptamana, adaugam un indiciu care sa te ajute sa dai raspunsul corect in direct la radio! Ai grija ca atunci cand participi la CSAUD sa nu... View Article

- Se pare ca Carla’s Dreams sunt trupa momntului. Dupa o saptamana in care baieții au fost la cateva voturi departe de primul loc, se pare ca “Beretta” a caștigat. Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc au urcat Carla’s Dreams cu piesa “Beretta”.…

- Virgin Radio Romania le-a ajutat in 2018 pe mamele stresate sa scape de tensiune cu o forma eficienta de terapie, dar mai puțin aplicata in Romania: terapia prin distrugere. Timp de trei zile am adus mamele stresate la Virgin Tonic și ne-au povestit de ce au nevoie de o sesiune de terapie prin distrugere.…

- Ai prins vestea data in direct joi la Virgin Tonic? Maine dimineața triplam șansele de a caștiga 5.000EURO la CSAUD. Asta inseamna ca vineri, la Virgin Tonic, vom lua in direct la fiecare runda de CSAUD un numar triplu de participanți. Și asta nu este tot, vineri aducem la Virgin Tonic și o soluție…

- Prietenul Gabrielei a inscris-o la o conversație romantica in limba pasiunii alaturi de Bogdan. Cu o spaniola puțin stalcita Bogdan a reușit sa o trezeasca pe Gabriela și sa o faca sa zambeasca larg. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața,…

- Nu mai e un zvon venirea Spotify in Romania! Este oficial! Reprezentanții Spotify au transmis Virgin Radio Romania ca incepand de azi vor fi prezenți oficial și in țara ”pentru a oferi o experiența muzicala revoluționara, complet unica, ce poate fi personalizata in detaliu in funcție de preferințele…

- Noi am vrut sa facem un ascultator dublu fericit in dimineața asta la Virgin Tonic și la ora 9.30 am dublat premiul la #CSAUD. Am hotarat sa dam nu 5.000, ci 10.000 de euro la concurs. Am cautat un raspuns corect, dar am primit 3 raspunsuri greșite, așa ca #CSAUD continua in formula cu premiul... View…

- Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca CSAUD, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne...…

- Vineri, dupa o zi și cateva ore de vot pe virginradio.ro, am gasit Cea Mai Nervoasa Mama de #AngryMomsDay! Timp de trei zile am adus mamele stresate la Virgin Tonic și ne-au povestit de ce au nevoie de o sesiune de terapie prin distrugere. Dupa ce le-am lasat sa intre in camera de destresare, unde...…

- Suntem aproape gata sa va prezentam cele 3 clipuri cu cele 3 mame care au participat la #AngryMomsDay. Astazi la Virgin Tonic a venit Maria, impreuna cu soțul ei și cei doi copii (baieți). Din moment ce are acasa 3 baieți, va dați seama cat de mult trebuie Maria sa-și stapaneasca nervii. Așa ca in...…

- Se numește Dana Paris și locuiește in Pitești (dar ne-a zis ca ar fi preferat sa o cheme Dana Pitești și sa locuiasca in Paris), iar in dimineața asta la Virgin Tonic a venit sa-și revendice sesiunea de destructoterapie (da, terapia prin distrugere). Dana are doua fete și locuiește inca cu cea mica,…

- Luni, la 17:30, Andreea Remețan a facut o runda fulger de CSAUD, anunțata direct in transmisia live de pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania. Trei ascultatori Virgin Radio Romania au intrat in direct pentru a da raspunsul de 5000EURO și niciunul nu a reușit sa spuna CSAUD la Virgin Radio Romania,…

- A fost o saptamana plina de emoții și de adrenalina la Virgin Radio Romania. Matinalii Virgin Tonic au provocat-o pe Andreea Remețan sa incerce sa-și țina pulsul sub 120 bpm ca sa-i permita sa faca concursul și in cadrul programului ei. Andreea a trecut prin mai multe probe care i-au intins nervii la…

- Dupa ce a infruntat viscolul din București și a reușit sa nu intarzie foarte mult, Sergiu (a.k.a Cara’s Dreams) a ajuns in studioul Virgin Radio Romania. Am vrut sa-i auzim LIVE noua piesa și ne-a oferit un moment extrem de intens. Retraiește cantarea LIVE din Virgin Tonic

- A trecut mai bine de o luna de cand am lansat noul zgomot pe care vrem sa-l ghicești ca sa ne caștigi concursul. Pana acum am primit peste 200 de raspunsuri, insa niciunul nu a fost corect, așadar nimeni n-a reușit sa plece acasa cu 5000 de euro. Asta deși din cand in cand am... View Article

- Ceea ce a inceput ca un live obișnuit pe Facebook cu Andreea Remețan s-a transformat in cea mai tare provocare pentru ea. Nu mai e un secret pentru nimeni ca Reme iși dorește sa aiba și ea concursul CSAUD in emisiune, de la 16:00 la 19:00, și sa dea premiul de 5.000 EURO in direct... View Article

- O noua intrebare boom la Virgin Radio Romania a iesit pe gura colegului Andrei Niculae. Ce te face sa iti pierzi controlul? Asta e intrebarea, iar pe whatsapp la 0734.666.000 au venit o gramada de mesaje, printre care si urmatoarele: Alexandra București: Atunci cand oamenii din jurul meu nu sunt eficienți…

- Victoria iși cauta un date pentru diseara, și-a luat toata ziua libera și a ajuns la concursul lansat in Virgin Tonic incurajata și de parinți. De cum a venit la Virgin Radio Romania, Victoria ne-a marturisit ca iși incepe ziua cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a vrut sa ne indulceasca ziua cu o cutie...…

- Laura Matei este la Radio Tinder, marți, pentru a-și cauta cel mai bun match pentru 14 februarie. Un doctor deosebit, la 1,60m, cu un zambet larg, Laura a scapat de emoții de cum a intrat in studioul Virgin Tonic. Ne-a spus ca nimeni pana acum nu și-a dat seama daca ochii ei sunt verzi sau... View Article

- Inna a venit, luni, in Virgin Tonic ca sa ne ajute ca prima participanta la #RadioTinder, Brandușa, sa-și gaseasca cel mai bun match pentru 14 februarie. Cat am stat la povești cu Inna și Brandușa am descoperit ca intre un artist internațional și un fan sunt zero diferențe, mai ales atunci cand vine…

- A dansat, a cantat și ne-a aratat care este playlistul ei de pe telefon cu piesele pe care le asculta in heavy rotation. Alina Eremia este cu noi in maratonul on air pe care il face Andrei Niculae azi la Virgin Radio Romania. Pe langa timpul petrecut la microfonul Virgin Radio Romania, Andrei a strans...…

- In dimineața asta, in Virgin Tonic, am avut parte de un moment ”mind fuck”! Bogdan, Shurubel și Ionuț au intrebat: ”Cum e sa ai același nume cu o vedeta?” Unul dintre raspunsuri ne-a lasat pur și simplu cu gura cascata: ”Sunt Alexandra Stan și sunt sosia INNEI!” Boom! Alexandra Stan este din București…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- O noua intrebare cu un sens wild a fost pusa astazi de catre Andrei Niculae, iar mesajele pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania au venit unul dupa celalalt imediat! Ce ti-ar place sa ai la micul dejun, daca ai putea sa ai orice? Asta a fost intrebarea, iar noi am facut o selectie de raspunsuri: Victoria...…

- O alta intrebare boom de’a lui Andrei Niculae a facut furori si astazi pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania dar si pe pagina de oficiala de Facebook! “Daca maine pe vremea asta vine apocalipsa, tu ce ai face in urmatoarele 24 de ore?” a fost intrebarea zilei, iar cateva din sutele de mesaje sunt aici:…

- Nici o zi fara o intrebare din partea lui Andrei Niculae la Virgin Radio Romania! Astazi intrebarea boom s-a raspandit pe tot mapamondul, iar raspunsurile primite pe whatsapp la 0734.666.000 nu au incetat sa apara! In ce oras sau tara ti-ar fi placut sa te nasti daca nu erai din Romania? Lavinia – Bucuresti:…

- Te-ai prins ce se aude la Virgin Radio Romania, la cel mai tare concurs radio din lume? Super! Pana sa ne iei banii, in direct la Virgin Tonic, ar trebui sa ne și suni in direct pentru a ne spune CSAUD! Raspunsul tau poate fi luat in considerare doar daca il dai in direct la... View Article

- „A different way ”– single-ul lansat in toamna de DJ Snake cu Lauv suna super taree! Ed Sheeran și-a bagat și el codița in compunerea piesei. „A different Way” e de pe albumul „Encore” al lui DJ Snake și mai apare și in dimineața asta ca bombonica pentru urechi la Ear Candy, in Virgin Tonic.... View…

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Cel mai de succes concurs radio din lume a inceput la Virgin Radio Romania! Te provocam sa ghicești ce zgomot se aude la radio și, daca ghicești, iți dam 5000 de euro! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne poți suna sa-ți incerci norocul in fiecare zi, la Virgin...…

- Cel mai de succes concurs radio din lume incepe luni la Virgin Radio Romania! Se aude ca o sa fie tare și o sa-ți placa ce ți-am pregatit incepand de luni! Fii pe faza de la prima ora in Virgin Tonic și prinde primul detaliile pe care ți le aduc Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ești... View Article

- Nici nu a inceput anul bine și Andrei Niculae a inceput cu intrebarile și dilemele zilnice pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania. Așa ca s-a pus pe treaba și s-a gandit la cea mai simpla intrebare. Ce iți place? Avem mai jos și o mica selecție din cele mai simpatice raspunsuri: Sunt Ioana si imi plac…

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- Daca vrei sa afli ce zi e azi, da-i un play aici, sa asculți ce s-a vorbit in dimineața asta la Virgin Tonic: Daca nu vrei sa asculți, poți sa citești articolul de mai jos :)) : Ziua Apreciaza Plantele din Casa Ziua Ciocolatei Amarui Ziua Oamenilor Ciudați Ziua Fii mai Eco La mulți... View Article

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…

- De luni, fii cu ochii pe site-ul Virgin Radio Romania și cu urechile pe frecvențele Virgin Radio Romania! Imparțim cu tine cel mai mare tort virtual din lume iar daca prinzi o felie, navigand prin paginile virginradio.ro, ai șansa sa caștigi simplu un iPhone X sau unul dintre cele 100 de cadouri surpriza…

- In prima zi din 2018, Virgin Radio Romania iți prezinta care au fost cele mai apreciate și difuzate piese in 2017 in VIRGIN HOT 100 TRACKS 2017 1 The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This 2 Sia Never Give Up 3 Imagine Dragons Believer 4 Armin Van Buuren ft. Olaf Blackwood I Need... View…