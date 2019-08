Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident in care victima a fost un motociclist s-a petrecut, astazi, la ieșirea din Timișoara. Un șofer de 57 de ani, care conducea un microbuz, pe strada Polona, in dreptul imobilului cu numarul 4 a virat la stanga pentru a ajunge in parcare, dar nu s-a asigurat. M icrobuzul a lovit un motociclist,…

- La data de 21 iulie a.c, in jurul orei 04.30, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe DJ 156 A din localitatea Schitu Frumoasa. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 43 de ani, din comuna Balcani, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta…

- Patru persoane, printre care si un copil, au fost ranite, joi dimineata, intr-un accident rutier provocat de un sofer depistat cu o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza Inspectoratul de Politiei Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, joi…

- Accident rutier provocat de un șofer neatent, care a parasit locul producerii acestuia fara sa anunțe poliția. La data de 8 iulie 2919, in jurul orei 15,47, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire faptul ca, pe strada Moților din Aiud ar fi avut loc un accident rutier, in urma caruia ar fi…

- In data de 10.06.2019, in jurul orei 18:20, un barbat in varsta de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DJ668A, din direcția satului Ocolișul Mic spre localitatea Chitid, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, nu a adaptat viteza de deplasare si a patruns…

- La data de 4 iunie 2019, in jurul orei 11.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Orașului Cugir au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier produs pe strada 21 Decembrie din oraș, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 48 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Sentinta definitiva intr-un dosar penal rezultat in urma unui accident rutier produs in decembrie 2015 pe DN1, in zona localitatii Unirea, a fost pronunțata de Curtea de Apel Alba Iulia. Evenimentul rutier din urma cu trei ani s-a soldat cu decesul unui barbat, care a murit la spital dupa sase luni,…

- Un accident rutier in care a fost implicat și un camion inmatriculat in Alba, s-a produs, duminica seara, DN 7, in localitatea Talmaciu II, in zona podului CFR. ”Pe DN 7, km. 259, Talmaciu II, sensul Valcea – Sibiu, coliziune in lanț pe fondul nepastrarii distanței de siguranta. Au fost implicate un…