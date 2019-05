Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii armatei SUA a anuntat ca o nava de razboi americana a navigat in apropiere de insula Scarborough Shoal, situata in Marea Chinei de Sud si revendicata de statul chinez. Miscarea are cel mai probabil scopul de a provoca Beijingul, pe fundalul relatiei din ce in ce mai tensionate dintre…

- Reprezentanții armatei SUA a anunțat ca o nava de razboi americana a navigat în apropiere de insula Scarborough Shoal, situata în Marea Chinei de Sud și revendicata de statul chinez. Mișcarea are cel mai probabil scopul de a provoca Beijingul, pe fundalul relației din ce în ce mai…

- China a anuntat luni ca va impune taxe mai mari pentru mai multe bunuri americane printre care si legumele congelate si gazul natural lichefiat dupa ce presedintele american Donald Trump a avertizat Beijingul sa nu ia o astfel de masura, relateaza Reuters.

- Guvernul chinez a denuntat luni prezenta navelor de razboi americane in largul insulelor revendicate de catre Beijing in Marea Chinei de Sud, unde marina SUA desfasoara cu regularitate operatiuni de aparare a...

- Guvernul chinez a denuntat luni prezenta navelor de razboi americane in largul insulelor revendicate de catre Beijing in Marea Chinei de Sud, unde marina SUA desfasoara cu regularitate operatiuni de aparare a 'libertatii de navigatie', potrivit AFP preluata de Agerpres. 'China isi exprima indignarea…

- China, unul dintre principalii importatori de petrol iranian, a protestat marti fata de decizia SUA de a sanctiona tarile care continua sa cumpere titei de la Teheran, informeaza AFP. 'China isi exprima opozitia ferma fata de sanctiunile unilaterale ale SUA', a declarat in fata…

- China nu cedeaza presiunilor americane pentru relaxarea restrictiilor impuse companiilor de tehnologie, inaintea unor noi negocieri programate in aceasta saptamana, a relatat duminica Financial Times, citand trei persoane apropiate discutiilor, transmite Reuters, conform news.ro.Reprezentantul…

- China a calificat marti drept o ''provocare'' din partea Statelor Unite o noua trecere a unor nave militare americane prin stramtoarea Taiwan, care separa China continentala de insula revendicata de la Beijing, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii explica de ce i-au caștig…