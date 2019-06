Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva.Directorul executiv al Bancii Mondiale se afla intr-o vizita in Romania pentru a participa, la invitația premierului roman, la Conferința la nivel inalt privind…

- Guvernul Romaniei, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, și Reprezentanța UNICEF in Romania au semnat astazi un nou parteneriat in beneficiul copiilor din Romania și de la nivel internațional, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Documentul…

- Evenimentul, desfașurat in perioada 20-21 iunie 2019, cu sprijinul Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, reunește actorii relevanți din domeniu – reprezentanți ai Comisiei Europene, autoritati nationale regionale și locale, autoritati de management, experti evaluatori, reprezentanți…

- In contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, in perioada de 7 - 8 mai 2019, va avea loc intalnirea informala a Punctelor Europa pentru cetateni. Evenimentul se va desfasura la Bucuresti, la Sala Media a Teatrului National (TNB). La reuniune vor participa…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Institutul National al Patrimoniului si Municipiul Sighisoara vor organiza in Cetatea Sighisoara, sit aflat in patrimonial UNESCO, conferinta "Patrimoniul european: experiente comune si particularitati regionale", in cadrul programului oficial al Presedintiei…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații a avut astazi o intrevedere cu Vythenis Andiukaitis, Comisar European pentru Sanatate și Siguranța Alimentara in care au fost abordate subiecte importante legate de prioritațile pe Sanatate in cadrul Președinției, precum și alocarile bugetare pe acest domeniu in viitorul…