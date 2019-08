Un nou incendiu şi evacuări pe insula Gran Canaria Un nou incendiu pe insula spaniola Gran Canaria a determinat sambata autoritatile sa evacueze un sit turistic si un hotel de lux, la cateva zile dupa ce focul a atins aceeasi zona, relateaza AFP. Consiliul insulei a anuntat pe Twitter ca trece la evacuarea Crucii din Tejeda, un sit din munti popular pentru peisajele sale spectaculoase din centrul Gran Canaria, precum si a unui hotel de lux din apropiere. Mai tarziu in cursul serii s-a anuntat evacuarea centrului satului Tejeda si a mai multor cartiere apropiate. Nu se stie cu exactitate cate persoane au fost evacuate, dar Tejeda numara ceva mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

