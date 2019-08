Un nou hidrogel are rezultate promiţătoare în tratarea problemelor osoase

Bioinginerii de la UCLA School of Dentistry au creat un hidrogel care se dovedeste a fi mult mai eficient in comparatie cu alte substante similare care sunt disponibile in prezent. O echipa formata din bioingineri si dentisti ai Facultatii de Stomatologie din cadrul Universitatii California a creat si testat pe soricei un nou hidrogel care este mai poros si mai eficient fata de alte hidrogeluri care sunt disponibile in acest moment, noteaza Phys. Testele efectuate pe soricei au aratat ca, odata injectat, hidrogelul accelereaza procesul de migratie al celulelor stem care… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Barbora Strycova, favorita numarul 3, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la New York, Bronx Open, dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, fiind invinsa marti in trei seturi, 3-6, 6-2, 6-1, de americanca Bernarda Pera, beneficiara unui wild-card.…

- Mai mult de jumatate dintre romani, respectiv 60%, au o imagine pozitiva despre UE, iar 52% dintre ei au incredere in Uniunea Europeana, situandu-se astfel peste media din Uniune, releva datele Eurobarometrului de primavara 2019. Romania se afla pe locul 2, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca nu are concluziile preliminare ale testelor genetice si antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la locuinta lui Gheorghe Dinca.

- Anchetatorii continua și duminica investigațiile la Casa Groazei, in prezența principalului suspect, Gheorghe Dinca. Oamenii legii spun ca au de cautat intr-o zona vasta, curtea imobilului fiind de aproximativ 2000 de metri patrați. Georgiana Hosu, procurorul șef adjunct al DIICOT, a declarat ca deocamdata…

- Negocierile purtate in Capitala, la Palatul Victoria, de o delegatie de 15 primari de municipii din Romania, din care a facut parte si edilul Sucevei, Ion Lungu, cu reprezentantii Guvernului, condusi de premierul Viorica Dancila, s-au dovedit a fi de bun augur, reprezentantii Guvernului venind cu o…

- Negocierile purtate in Capitala, la Palatul Victoria, de o delegație de 15 primari de municipii din Romania, din care a facut parte și edilul Sucevei, Ion Lungu, cu reprezentanții Guvernului, conduși de premierul Viorica Dancila, s-au dovedit a fi de bun augur, reprezentanții Guvernului venind cu o…

- Sumele aferente voucherelor neutilizate in termenul de valabilitate in Programul "Rabla pentru electrocasnice 2019", precum si diferentele rezultate din modificarea eficientei energetice a unui echipament aprobat la cererea beneficiarului, vor deveni disponibile pentru noi inscrieri incepand cu data…

- Cercetatorii israelieni au descoperit ca un medicament pentru cancerul de san si cel ovarian este de asemenea eficient in tratarea cancerului pancreatic metastatic, a anuntat luni Centrul Medical Sheba (SMC) din Israel, relateaza Xinhua. Cancerul pancreatic este considerat unul dintre cancerele cel…