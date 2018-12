Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat, sambata, intr-o gospodarie din localitatea Gugesti, dupa ce probele trimise spre analiza catre laboratorul de la Bucuresti s-au dovedit a fi pozitive, potrivit Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Animalelor (DSVSA) Vrancea. "In data…

- Primele probe prelevate de la animalele dintr-o gospodarie din comuna Gugesti (Vrancea) s-au dovedit a fi pozitive, astfel ca autoritatile locale au demarat planul de interventie in caz de suspiciune de pesta porcina africana (PPA), anunta reprezentantii Institutiei Prefectului Judetului Vrancea. Acesta…

- Autoritatile vrancene au demarat planul de interventie in caz de suspiciune de pesta porcina africana (PPA), dupa ce primele probe prelevate de la animalele dintr-o gospodarie din comuna Gugesti s-au dovedit a fi pozitive, au anuntat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului Judetului Vrancea.…

- In data de 02.11.2018 Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat apariția virusului Pestei Porcine Africane (PPA) la patru porci, dintr-o gospodarie din satul Negrași, comuna Negrași, județul Argeș. Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Argeș s-a intrunit in aceasta…

- Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat existența unui nou focar de pesta porcina africana in județul Teleorman. Probele de laborator au fost prelevate de la trei porci morți dintr-o gospodarie din satul Beiu, in apropiere de reședința județului, scrie Mediafax.Potrivit…

- Pesta porcina africana ia amploare in județul Teleorman. Dupa ce la inceputul saptamanii trecute virusul pestei porcine africane a fost confirmat la porci dintr-o gospdarie din localitatea Ștorobaneasa, ieri, 29 octombrie, la probele prelevate de la trei porci dintr-o exploatație nonprofesionala din…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat, luni, prezenta unui nou focar de pesta porcina in judetul Teleorman, intr-o gospodarie din comuna Storobaneasa. In numai cateva zile, s-au confirmat patru focare de pesta porcina africana in judetul Teleorman. Daca…

- DSVSA anunța, intr-un comunicat de presa, care este situaia focarelor de pesta porcina in județ sambata, 6 octombrie: ”In prezent la nivelul judetului Giurgiu sunt inregistrate 6 focare de pesta porcina africana: 4 in localitatea Branistari, comuna Calugareni, judet Giurgiu (3 focare in exploatatii…