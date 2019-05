Stiri pe aceeasi tema

- Focar de pesta porcina africana in raionul Briceni. Virusul a fost depistat si confirmat la sase cadavre de mistreți (femela și puii sai) in fondul silvic amplasat in zona de frontiera din Lipcani.

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor DSVSA din Tulcea a inregistrat de la inceputul lunii doua focare noi de pesta porcina africana PPA si o suspiciune, mai multe suine fiind ucise ca masura de preventie, a declarat pentru AGERPRES directorul institutiei, Mitica Tuchila.Cele mai…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) transmite ca pesta porcina evolueaza in 108 localitati din 16 judete, cu 493 de focare, potrivit mediafax.Citește și: Greșeala uriașa facuta Radu Mazare! Ce a declarat consulul Madagascarului In alte…

- La acest moment, pe teritoriul județului pesta porcina africana (PPA) mai evolueaza doar in mediul silvatic. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzau a anunțat azi ca au fost declarate inchise și ultimele doua focare de pesta porcina africana la porcii domestici de…

- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat in comuna Corbeni din nord-vestul judetului Arges, a anuntat, marti, Institutia Prefectului. "Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a...

- La finele lunii ianuarie, analizele confirmau prezenta virusului pestei porcine africane la un porc domestic dintr-o gospodarie din Bobota. Toate celelalte 19 animale din exploatatie au fost sacrificate.

- In prezent, pesta porcina africana evolueaza in 227 de localitați din 20 județe, cu un numar de 914 focare (dintre care 12 in exploatații comerciale), informeaza ANSVSA, potrivit mediafax.In alte 2 județe exista doar cazuri la mistreți. In total au fost eliminați 365.479 de porci afectați…