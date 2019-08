Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a aprobat, sambata, Planul de masuri la confirmare, dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Slobozia Corni. Potrivit unei informari transmise de Prefectura Galati, s-a decis uciderea preventiva a suinelor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit in aceasta dupa-amiaza (n.r. - 30 iulie 2019) pentru a aproba Planurile de masuri la suspiciunea de pesta porcina africana ca urmare a focarelor identificate in exploatatii de la marginea localitatilor Branistea si Sendreni. S-a decis, astfel,…

- Decizia de sacrificare preventiva a porcilor pe fondul extinderii cazurilor confirmate de pesta porcina africana a fost luata, in urma cu doua saptamani, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si a fost aprobata de Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Teleorman,…

- Peste 3.000 de porci au fost sacrificați in ultimele doua saptamani in mai multe localitați din județul Teleorman, ca masura preventiva pentru evitarea extinderii cazurilor de pesta porcina africana (PPA). „Vin peste noi cu jandarmii sa ne ridice animalele sanatoase”, se plange un proprietar.Citește…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit joi la Prefectura Galati si a aprobat Planul de masuri la confirmare in zona de protectie si cea de supraveghere, ca urmare a confirmarii a unui focar de pesta porcina africana pe fondul de vanatoare din Padurea Garboavele. Potrivit directorului…

- Un plan de masuri pentru controlul pestei porcine africane (PPA) confirmata la porc domestic, intr-o gospodarie din localitatea Ip, a fost adoptat in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj, intrunit luni, 8 iulie, sub coordonarea subprefectului Vegh…

- Pesta porcina se extinde din nou in toate zonele țarii. Mai nou, virusul a fost depistat la un porc dintr-o gospodarie particulara din comuna Ip, din județul Salaj. Reprezentantii Primariei comunei Ip au anuntat prezenta virusului pe raza comunei printr-o postare pe facebook. Edilii le-au transmis locuitorilor…

- Un plan de masuri pentru controlul pestei porcine africane (PPA), confirmata la porc domestic, in localitatea Mesesenii de Jos, a fost adoptat in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj, intrunit luni, 3 iunie, sub coordonarea prefectului Florin Florian.…